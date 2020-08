En conversación con Influyentes de CNN Chile, Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente, habló sobre cómo se combate la corrupción en Chile y la falta de información que han tenido los ciudadanos durante la crisis sanitaria.

La académica dice que en la pandemia aumentó la desconfianza política: “Efectivamente, la transparencia de datos es muy importante, porque comienza a haber pérdida de confianza y se debilitan las instituciones”.

“Lo que estamos siguiendo hoy es el tema de las compras COVID-19, ahí se abre un campo muy fértil para la corrupción de quien se adjudica esas compras y que esos procesos sean efectivamente transparentes. También esa emergencia se puede usar mucho para el tráfico de influencias”, afirmó.

Luego, acusó: “En Chile han existido irregularidades con las cajas de alimentos, sobre todo con las municipalidades y las residencias sanitarias, que son temas que se están investigando y esperemos que se tomen acciones si se encuentran irregularidades”.

“Lo que me asusta de Chile es que hablamos poco de la corrupción, esperemos que no esté pasando nada. Pero si se descubre que está pasando, se espera que el gobierno tome acciones concretas y no se guarden los temas debajo de la alfombra”, añadió.

Sierra asegura que la confianza no se ha restaurado en Chile: “Es muy grave porque cuando dejamos de confiar en las instituciones, queda un campo muy fértil para la corrupción, porque ya nadie confía en nada. Si no creemos en el poder judicial, entonces qué nos importan las leyes, si no confiamos en las sanciones tampoco. Hoy la confianza está más deteriorada que nunca”.

Asimismo, sostiene que las mismas empresas e instituciones deberían hacerse cargo de la corrupción internamente: “La Contraloría juega un rol importante, pero no le podemos delegar todo. A las municipalidades se le debería exigir procesos de control y de transparencia. El marco regulatorio en Chile no está mal, lo que pasa es que no se persigue, no se sanciona. Las empresas tienen un rol fundamental en esto”.

Finalmente, descartó que en Chile tengamos menos corrupción que en otros países de Latinoamérica: “Si habláramos más del tema o la gente denunciara más, no estaríamos tan bien en los ránkings, pero generalmente esos ránkings son sólo en cuanto a percepciones. En Chile existe una corrupción del favor por el favor. Estamos acostumbrados a obtener las cosas así”.