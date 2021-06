El Ministerio de Salud confirmó este jueves el primer caso en Chile de una persona contagiada con la denominada variante Delta del COVID-19.

Se trata de una mujer de 43 años que llegó al aeropuerto de Santiago proveniente desde Estados Unidos, para luego trasladarse a Talca.

Respecto a este tema, la vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile e investigadora de la Universidad Andrés Bello, Claudia Saavedra, aseguró en entrevista con CNN Chile que se sintió “sorprendida” con la noticia debido a que “la información fue extraña porque dio un resultado negativo en su testeo cuando llegó a Chile”.

“Cuando sale a los cinco días, por no tener síntomas, le hacen un test de anticuerpos y ese podría perfectamente haber fallado, debería haber sido un PCR. Por otro lado, tampoco se comprende mucho que cuando llegó a Talca le hacen un PCR nuevamente o si llegó a su casa directamente. Tampoco hay claridad de la trazabilidad o los otros pasajeros”, agregó.

A pesar de esto, la especialista afirmó que esto podría tener una “mirada positiva en la gobernanza de esta pandemia”, ya que “ojalá sea el puntapié inicial para que la trazabilidad comience. Lo otro es que lo que nos va a permitir cuidarnos es mantener el autocuidado y estar vacunados. El dato que existe es que, en Gran Bretaña, de las personas que están en la UCI, solamente el 10% de esos pacientes tiene las dos dosis de la vacuna AstraZeneca”.

Sin embargo, Saavedra aclaró que todavía no hay estudios que confirmen la efectividad de Sinovac ante la variante Delta.

“Creo que la autoridad tiene que de una vez por todas fortalecer la vigilancia genómica, eso significa que no solamente sea el Instituto de Salud Pública (ISP), que lo ha hecho súper bien, sino que se requiere que la red de laboratorios universitarios entre en funcionamiento”, añadió la doctora.

Un cuadro más severo

En este marco, la investigadora confirmó que la variante Delta es 2,5 veces más transmisible que la variante británica y que, según lo reportado, “no es más letal, pero que en aquellas personas que no están vacunadas, tendrían un cuadro más severo”.

“Hasta ahora no evidencia que las vacunas Pfizer o AstraZeneca no estén funcionando y no nos protejan de la muerte”, detalló.

Apertura de comunas

Finalmente, Saavedra se refirió a que en esta misma jornada se informara que 24 comunas de la Región Metropolitana saldrán de cuarentena a partir de la próxima semana.

Al respecto, la doctora apuntó que “se tiene que hacer una vigilancia genómica que nos deje menos ciegos. No tenemos nada de eso, porque en base a eso pueden tomar medidas de salud pública. En regiones es importantes tomar medidas, porque en Arequipa ya hay circulación comunitaria de la variante Delta, por lo tanto, los camioneros deben ser chequeados en el norte”.

“Tenemos una estrategia que no ha funcionado, hay fatiga pandémica, queremos ir al colegio o salir, pero para poder hacer todo hay que bajar el contagio. Si estas comunas se abrieron es porque tendrán las condiciones, creo yo”, concluyó.