Puente Alto se acerca a los 90 días de cuarentena y su alcalde, Germán Codina, ha cuestionado la implementación de esta fase del plan Paso a Paso ante la falta de fiscalización.

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, el jefe comunal planteó que “las cuarentenas en varias comunas no han servido porque no son ni chicha ni limonada, porque no tienen una fiscalización acorde y por lo tanto la gente termina pagando el costo de estar encerrado, el estrés que eso significa, todo el problema emocional”.

El Ministerio de Salud prepara una serie de cambios en el cuestionado plan Paso a Paso, uno que Codina cree que hay que reconfigurar: “yo soy partidario de que el ministro de Salud tome todas las medidas necesarias para cuidar la vida y la salud de las personas, pero obviamente no gastar fuerza, no gastar energía en medidas que la autoridad no está dispuesta a hacer cumplir“.

Un ejemplo de ello sería el toque de queda: “si te fijas, no existe ni fiscalización en las noches, entonces ¿cuál es el sentido de tener el toque de queda? Lo importante es evitar las fiestas, las aglomeraciones. El toque de queda como tal, hoy día no está sirviendo”.

Además, planteó que el Minsal debería intervenir el transporte público. “¿Cómo puede ser que después de un año de pandemia, la gente siga ingresando a la misma hora a su trabajo?”, cuestionó. A su juicio, un eventual retorno a clases sólo colapsaría más el Metro y las micros.

También en el tema de educación, preguntó “¿por qué el Ministerio de Educación a los municipios sólo nos ha entregado recursos para acondicionar el 20% de los establecimientos de educación para poder enfrentar adecuadamente el COVID una vez que recibamos a los niños?”.

Finalmente, el alcalde advirtió que “si la autoridad va a tomar medidas restrictivas, tiene que también tomar la decisión de hacerlas cumplir, y ahí hay una brecha enorme entre la expectativa que tiene el ministerio y la acción que después el Gobierno implementa en el territorio”.