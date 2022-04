Durante este fin de semana se han dado a conocer tres encuestas que hablan de una supuesta superposición del rechazo frente al apruebo en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional, que en septiembre de este año las y los ciudadanos deberán votar de manera obligatoria.

Los sondeos, que han producido declaraciones cruzadas dentro del órgano constituyente, han coincidido con la aparición de grupos críticos al quehacer y las iniciativas que ha impulsado la Convención. Entre ellos, “Una que nos una“, que específicamente busca que la Comisión de Armonización, que revisará el borrador en su última etapa desde el punto de vista de la coherencia del texto, ahora “pueda sugerir modificaciones al proyecto de nueva Constitución”.

CNN Chile conversó sobre estos temas con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (INN), quien sostuvo ante las encuestas que “al igual que otras que hemos recibido, son una foto que nos indican cómo está este momento, y nos señalan con distintos mecanismos y formas lo que podría representar un sector de la sociedad“, destacando que “un tercio de las encuestas manifiestan una posición no clara respecto al plebiscito de salida, otro tercio, que si hoy fuera el plebiscito la mayoría aprobaría, y finalmente otro tercio da la victoria a los que están por el rechazo”.

“Creo que tenemos harto trabajo aún por hacer, tenemos muchas normas por describir y por definir, ya que menos de un tercio de las normas están definidas“, indicó el vicepresidente, poniendo el foco en que “debemos concentrarnos en informar más y mejor qué es lo que se ha ido aprobando y qué es lo que se aprobará, yo tengo la convicción de que en la medida que empecemos a mostrarle a la sociedad cuáles son las normas en materia de salud, vivienda y pensiones, por cierto que el interés y apoyo de la ciudadanía comenzarán a aumentar”.

Asimismo, sobre la visibilidad que han tenido las últimas encuestas que han mostrado al rechazo como alternativa favorita, Domínguez ha puntualizado que “No podemos comparar el 80% de un plebiscito con el 30% de una encuesta, sino más bien, habría que comparar encuestas con encuestas”, añadiendo que “hay que recordar que antes del plebiscito de entrada, las encuestas mostraban un empate técnico entre apruebo y rechazo“.

En tanto, sobre el trabajo más reciente de la Convención sobre el informe de la Comisión de Sistema Político que, a pesar de haber llegado a acuerdo tras arduas negociaciones, no ha estado exento de críticas, el vicepresidente Domínguez destacó los esfuerzos, la complejidad de llegar a los 2/3 en un órgano que no posee mayorías entre sus bloques y la complejidad del sistema en que se mueven las iniciativas para ser probadas o rechazadas. “A la comisión le quedan dos vueltas de discusión”, afirmó, explicando que “el sistema que tenemos es semicircular y genera que las normas vayan y vuelvan un límite de veces“.

Consultado sobre autocríticas que se han hecho como mesa directiva y como órgano constituyente, Domínguez manifestó que “hay mucha autocrítica (…) creo que es necesario estar muy atentos a lo que hacemos para poder detectar los errores, tener la suficiente altura de miras para reconocerlos y no seguir tozudamente actuando de la misma manera“, sosteniendo que “debemos concentrarnos más en esta etapa, en explicar más y mejor las normas que se han aprobado para hacer frente a la desinformación, donde se instalan situaciones que no son ciertas, como por ejemplo que la Convención había aprobado expropiar fondos de pensiones, cuestión que no es real“.

Por otro lado, respecto a las voces de la derecha dentro del ex Congreso Nacional que acusan falta de representatividad de la realidad del país en la conformación del órgano constituyente, el vicepresidente subrayó que “la ciudadanía tuvo la suficiente sabiduría para no darle mayoría a ningún sector; ningún colectivo tiene más de 20 constituyentes”. Más aún, el representante destacó que “la derecha ha jugado un rol clave“, poniendo como ejemplo que “en las izquierdas hay mayoría que cree que el régimen político debe ser parlamentarista, pero estamos discutiendo régimen presidencial“.

Finalmente, en cuanto al surgimiento de grupos como “Una que nos una”, Domínguez sostuvo que “espero que este y otros grupos no solo manden cartas al director, sino que concurran a esta Convención, que puedan transmitirnos sus ideas y propuestas“, recordando que “yo he aceptado el 100% de las solicitudes de reunión que he recibido, no el 99%, el 100%, y por cierto que me encantaría recibir a este y otros grupos que quieran manifestar legítimamente opciones, visiones o propuestas para mejorar este proceso, que no solo es de quienes votaron apruebo, también es de las personas que votaron rechazo, es un proceso que debe incluir a la mayor cantidad de personas posibles”.