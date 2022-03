La comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional (CC) aprobó el informe que entre otras cosas, termina con el Senado, y propone bicameralismo asimétrico y presidencialismo atenuado.

En conversación con CNN Chile el senador José Miguel Insulza (PS), abordó el malestar al interior de su partido, dado que en el acuerdo al que llegó la instancia participan convencionales de la colectividad.

“Bicameralismo asimétrico, si fuera unicameralismo en el sentido de que una rama hace unas cosas y la otra hacen otras eso no sería un problema. El problema es que asimétrico significa que uno es más grande y fuerte que el otro”, sostuvo el legislador.

En esa línea, profundizó en que “el llamado Congreso de los diputados y diputadas tiene mucho más peso que la Cámara Regional que está sometida a determinadas actividades, y para hacer predominar su opinión hay una lista increíble de pasos que son incumplibles”.

“Por lo tanto, este es un sistema bicameral. Aquí el que va a representar efectivamente el poder legislativo es lo que ahora se llama Congreso de los diputados y diputadas”.

Asimismo señaló que los convencionales del PS “estaban muy amarrados con las cosas que venían conversando con la gente del mundo de más izquierda”, y que aún así “reconociendo los riesgos creían que esto era lo mejor”.

“Creo que la idea central que predominó el acuerdo de noviembre de 2019 no se va a cumplir, lo que no significa que no vaya a llegar a una Constitución. Alguien tiene que manifestar de una vez por todas que hagamos la casa de todos y cedamos todos, porque aquí los convencionales -PS- simplemente cedieron a lo que quería otro grupo”, concluyó.