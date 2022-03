En la jornada de este lunes, la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional anunció un acuerdo en su informe firmado por diferentes bloques, principalmente de izquierda e independientes.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con uno de los firmantes, el convencional Fernando Atria, donde aseguró que también estuvieron involucrados algunos de sus pares de derecha.

“Fue un acuerdo muy importante y fue importante el proceso que llevó a él. Es un acuerdo entre todos los colectivos, entre los cuales estuvieron los convencionales de la derecha, aunque no se sumaron, pero estuvieron en la conversación. Fue un ejercicio en que todos tuvimos que ceder”, explicó.

Respecto a la importancia de este acuerdo, el constituyente sostuvo que “es difícil pensar en una Constitución que no se refiera al Congreso, al presidente y a la tramitación de la ley. Un acuerdo en esta materia era fundamental para la nueva Constitución“.

A su vez, enfatizó que este compromiso puede considerarse como transversal. “La derecha suele llamar un gran acuerdo transversal cuando los incluye a ellos, pero ningún grupo en Chile tiene un derecho a decir que no es un cuerdo si no lo incluye a ellos. En términos democráticos un acuerdo que implica la convergencia de más de dos tercios de un órgano, como eso no es transversal“, afirmó.

También detalló las diferencias de este informe con el primero presentado al pleno, donde 93 de sus 96 indicaciones fueron rechazadas. “Lo que ocurrió en el primer informe es que teníamos un acuerdo que era incompleto en los puntos cruciales. Este acuerdo, a diferencia del anteriores, es completo. Las partes donde no había acuerdo entonces y los puntos que antes eran incompletos, ahora son completos“, remarcó.

Por último, anticipó que este compromiso debería ser aprobado en la comisión y por ende, en el pleno. “El compromiso es votar por todo este acuerdo y no presentar otras indicaciones paralelas. Espero que cuando se vote en la comisión debería ser aprobado y también en el pleno. Aunque ahí puede que la comisión no se aun reflejo de pleno, pero lo probable es que sea aprobado”, concluyó.