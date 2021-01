El doctor Pablo González, director ejecutivo el ensayo de la vacuna Sinovac en Chile, entregó detalles del medicamento en conversación con CNN Chile en el marco de su aprobación por parte del Instituto de Salud Pública (ISP) en el país.

Al ser consultado por el nivel de eficacia de las dosis, el bioquímico dijo que estas “luego del estudio de Fase 3 en Brasil arrojan valores de eficacia en distintos rangos de severidad de COVID-19, y los datos relevantes que hay que considerar son los que se refieren a la capacidad de la vacuna de evitar los casos graves de COVID-19 que llevan a hospitalización. Son casos graves y moderados, y en ese caso la vacuna protegió en un 100% a los individuos ante ese tipo de COVID-19″.

“De todas las vacunas evaluadas, no sabemos si alguna evita el contagio. El parámetro que se está evaluando en la mayoría de los estudios clínicos alrededor del mundo es si es que la vacuna evita los síntomas de la infección, si es que evita el COVID-19. No sabemos si evita infección o no. Los análisis que se hacen sobre los voluntarios en los estudios clínicos es si tienen síntomas o no de COVID-19, no si tienen PCR positivo, y por lo tanto ese es un dato que va a seguir al análisis de las vacunas que están siendo evaluadas porque tiene implicancias en la capacidad de dar protección de tipo rebaño a la población”, agregó.

En relación a los análisis que se han hecho de esta vacuna en el país, González dijo que “nosotros iniciamos el estudio relativamente recientemente comparado con otros estudios de la vacuna Sinovac en otras partes del mundo. Tenemos resultados preliminares de calidad, de seguridad e inmunogenicidad, son todos muy favorables y fueron entregados al ISP como antecedentes”.

“Cabe recalcar que este tipo de vacunas basadas en el virus inactivado tienen un registro de seguridad histórico excelente. Otras vacunas a base de virus inactivado como las de influenza, polio o rabia en el pasado han demostrado ser muy seguras, con muy pocos efectos adversos”, añadió.

Al ser consultado por cómo cree que se podrían integrar las inoculaciones de Sinovac al programa de vacunación del Ministerio de Salud, el doctor aseguró que “muy probablemente el programa de vacunación proceda según la disponibilidad de vacunas. No es trivial contar con un gran número de vacunas, realmente el país está favorecido al poder tener acceso de manera tan oportuna a vacunas como las que ya están siendo utilizadas en el país y que podrían ser utilizadas en el muy corto plazo. Creo que todas las que van a ser aprobadas por el ISP van a tener las características que el organismo requiere, seguridad y eficacia, y por tanto todas las que sean aprobadas por el ISP deberían ser consideradas positivamente o bienvenidas por la población”.