Tras el crimen de Ámbar Cornejo, joven de 16 años que se encontraba desaparecida desde el 29 de julio y cuyo cuerpo fue encontrado en la casa de su madre, se ha abierto el debate en torno al otorgamiento de la libertad condicional que se le concedió a Hugo Bustamante, único imputado su asesinato.

Cabe recordar que Bustamante en 2005, fue condenado a 27 años de cárcel por el crimen de su entonces pareja y el hijo de esta de tan sólo nueve años. Pero sólo cumplió 11 años de su condena ya que fue beneficiado con esta medida en 2016.

Al respecto, la jueza Susana Donoso, a cargo del caso del “psicópata del tambor”, señaló que se estipuló esta medida porque la legislación de la época lo permitía, aún cuando un informe de Gendarmería dio cuenta de que Bustamante no cumplía los requisitos para salir libre.

En ese sentido, en conversación con CNN Chile, el diputado de la DC, Matías Walker, señaló que la decisión de la jueza “no se justifica de ninguna manera, porque el año 2016 es cierto que había un marco jurídico distinto que, por cierto modificamos, (…) pero ya en ese entonces había un informe negativo de gendarmería que daba cuenta que este doble homicida (…) no reunía las condiciones para reinsertarse en el medio libre”.

También indicó que en la nueva ley de libertades condicionales, que fue aprobada en 2018, se da prioridad a un informe psicosocial y, además, se estableció que la medida “es un beneficio, no es un derecho”.

Bajo la misma línea, la diputada de RN, Paulina Núñez, señaló que “una jueza tiene que operar en virtud de su sana crítica y cuando opera dejando en libertad condicional a una persona que tiene un informe contrario, que no se le recomienda que se deje en libertad, lógicamente que allí hay una responsabilidad”.

“Estamos evaluando seriamente en presentar una acusación constitucional contra la jueza Donoso”, anunció.

Respecto a los dichos de la criminóloga de la Adiptgen, Andrea Castro donde asegura que no se leyó este informe de Gendarmería, el diputado Walker indicó que “si Gendarmería (…) le dice a la comisión que este señor no está rehabilitado, no está en condiciones para reinsertarse”.

“El nivel de autocrítica que tiene que hacer el Poder Judicial es mucho mayor”, criticó.

En tanto, la diputada Núñez apuntó sus dardos contra la oposición y criticó duramente a los jueces por no actuar con “sana crítica”.

“Si tenemos un sistema tan garantista es culpa de la izquierda de este país. A ellos les duele la guata cuando uno aumenta las penas, les duele la guata cuando uno pide que podamos tener más garantías para las víctimas y no tantas garantías para los delincuentes”, señaló.

“Los jueces tienen que actuar con responsabilidad y somos nosotros los diputados y diputadas que tenemos una atribución para hacer responder cuando no se actúa con una sana crítica”, agregó.

Además, espera que la acusación a la jueza Donoso tenga el apoyo transversal del parlamento.

Reinserción

Respecto a la incorporación de delegados que otorguen estos beneficios, el diputado Walker señaló: “Es fundamental no solamente que exista la figura del delegado de libertad condicional, sino que también que puedan existir estos profesionales que puedan hacer estos informes psicosociales que deben ser tomados en cuenta al amparo de la nueva ley”.

En ese sentido, Núñez, señaló que “la sociedad tiene que hacer un mea culpa. Lógicamente a las leyes hay que ponerle una mano más dura respecto de eso, hay que entregar recursos para el tema de la reinserción, de los delegados que sean necesarios, el Ejecutivo y la Contraloría también tienen que hacer lo propio”.

Finalmente la diputada, indicó que “tenemos que saber si efectivamente la jueza leyó o no los informes para otorgarle la libertad condicional al que hoy asesinó a Ámbar”.

“Para poder avanzar en una sociedad más protectora de las víctimas y no tan protectora de los delincuentes. Este asesino tiene que volver a la cárcel y no puede salir nunca más”, cerró.