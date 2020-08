El caso de Ámbar Cornejo sigue conmocionando al país y generando cuestionamientos al Poder Judicial por la liberación condicional que obtuvo Hugo Bustamante en 2016, a pesar de las advertencias de Gendarmería.

La institución uniformada, según consignó El Mercurio en esa época, señaló que este hombre era un “interno que requiere intervención y un mayor período de observación intrapenitenciario, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto”.

“Por lo que no se recomienda otorgar libertad condicional“, concluye el documento.

En conversación con CHV Noticias, la psicóloga y criminóloga de la Adiptgen, Andrea Castro, aclaró que “el personal no uniformado de Gendarmería hace mucho tiempo que es olvidado (…) Somos casi 5 mil funcionarios no uniformados que nos encargamos de la reinserción, que para mi gusto es la base de todo esto”.

Castro cree que si se invirtiera más en profesionales de la Adiptgen, se valoraría aún más su trabajo. “Los informes de libertad condicional son muy acuciosos (…) Al poder que evalúa esto, se le entrega un informe de PCLR que mide psicopatía, un informe de consumo abusivo de alcohol y drogas, que en este caso (Hugo Bustamante) sí lo había, y además un instrumento que, con datos duros, dice cuál es la probabilidad de reincidencia del sujeto”, detalló.

“No es primera vez que pasa, no leen nuestros informes”, argumentó la experta que, con más de 20 años de servicio, dice distinguir fácilmente la diferencia en el comportamiento de cada interno.

“Quién mejor que nosotros para evaluar a un chico que vemos a diario, que independiente del comportamiento que tenga dentro de la unidad penal, es cómo va a funcionar afuera”, agregó.

Respecto al informe que detalla el perfil de Bustamante antes de su liberación, la psicóloga planteó que el imputado “no tiene conciencia de delito, no tiene consciencia del mal causado, no visualiza a la víctima y no siente culpa”.

Más recursos en reinserción

Castro afirma que uno de los grandes problemas es la poca cantidad de funcionarios dedicados a labores técnicas, profesionales, administrativas y auxiliares.

“El ministro Larraín nos dijo que se iba a comprometer con 1.080 cargos y justo esta semana, antes de que pasara esto, nos reducen los cargos a 625. Yo tengo 20 años de servicio a contrata, sin ninguna estabilidad laboral, entonces los recursos existen”, apuntó.