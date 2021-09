Durante la noche del jueves, el Servicio Electoral (Servel) publicó las candidaturas al Congreso aprobadas y rechazadas. Los conglomerados con más impugnaciones fueron Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano, con 96 y 90 respectivamente.

Para entender las razones de estos rechazos, CNN Chile conversó con el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, quien afirmó que esto fue un error del Servel y no de ellos.

Lee también: Tomás Hirsch (PH) llamó a actuales alcaldes de Las Condes y Lo Barnechea a querellarse por presuntas irregularidades

“A nosotros nos señalaron que esto se debió a que las candidaturas no se habrían declarado, lo que no es efectivo, porque si se hicieron. Hubo un problema de orden técnico en el Servicio Electoral, que le hicimos ver el mismo día de las inscripciones, y el día siguiente funcionarios del Servel se habían comprometido a corregirlo”, señaló .

El diputado explicó que, al momento de inscribir las candidaturas, “la página fallaba y en algunas regiones, cuando había que firmar, esto no resultaba. Y eso lo comunicamos, no hemos cometido ningún error. Declaramos todas las candidaturas en el tiempo correspondiente”.

Además, aseguró si el Servel no lo corrige, irán al Tribunal Electoral. “No debería haber existido nunca. No sé porque prefirieron rechazar. Esto genera una situación que causa un daño, que espero se corrija lo antes posible. Poque la ciudadanía nos puede atribuir ineficiencia en un proceso al cual nos preparamos con sumo cuidado. Y eso lo tiene que corregir el Servel o iremos al Tribunal Electoral“, advirtió.

Lee también: Diputados DC: “Estamos pidiendo urgencia para establecer auditorías obligatorias cuando termine un periodo en municipalidades”

Mulet no descartó que en todo este proceso, que también afectó al Partido Republicano, haya existido una manipulación política.

“Puede ser, porque si nos dicen que lo van a corregir, deberían hacerlo. Y si uno ve el directorio del Servel, no hay precisamente ángeles y puros del cielo. Es un conjunto de dirigentes políticos de la UDI, de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PDD, aunque ahí cortan su militancia. Y ninguno de los partidos afectados tiene representación en el Servel. Entonces hay criterios políticos, en una situación que era absolutamente evitable” criticó.

No obstante, horas más tardes, el Servel salió al paso de las acusaciones en esa línea y afirmaron que “el Servicio Electoral jamás ha operado en forma sesgada o discriminando a un sector político. Al contario, en sus resoluciones se han aplicado criterios uniformes, objetivos, fundamentados y apegados a ley”.

Por último, el presidente del FRVS anticipó que “todos nuestros candidatos van a competir, no me cabe ninguna duda, y de hecho les dijimos a que sigan haciendo campaña”.