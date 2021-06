Este sábado Renovación Nacional (RN) elige a su nueva directiva, proceso que ha tenido acusaciones cruzadas entre partidarios de las dos listas, tanto la de Mario Desbordes como la de Francisco Chahuán, los dos aspirantes a la presidencia del partido.

En conversación con, el ex ministro de Defensa señaló que “no es lo que tiene que pasar en un partido que tiene diferencias como en cualquier otra organización, pero somos todos de una misma casa“.

“Con Francisco compartimos muchas cosas. Integran su lista personas que probablemente no comparten mucho de lo que yo he planteado en el último tiempo, pero también está en una línea de avanzar hacia el mundo social-cristiano, de construir una alianza hacia el centro. Quizás la lista de él está más marcada por personas que podrían sentirse cómoda con lo que es la derecha más tradicional, que no se distingue mucho de la UDI“, reflexionó el también candidato a la presidencia de Chile por RN y PRI.

El ambiente estaría tenso al interior de la tienda oficialista a raíz de ciertas animosidades que, según Desbordes, tienen algunos militantes del partido en su contra, como Andrés Allamand o Diego Schalper.

“Andrés Allamand está en una postura en contra mía, haga lo que yo haga hace mucho rato. Y Diego Schalper es una persona que lamentablemente le ha costado mucho acostumbrarse a participar de una organización más amplia. Tiene la tendencia a intentar que las cosas sucedan como él quiere“, aseguró el ex timonel RN.

Confiado en el resultado del sábado, Desbordes señaló que aún en el caso que perdiera no existiría un desfonde de militantes a la candidatura de Sebastián Sichel, otra de las cartas presidenciales de Chile Vamos.

“No es Sebastián Sichel el hombre más querido dentro de Renovación Nacional. Menos porque se ha juntado con gente que en Renovación Nacional está muy desprestigiada, como el diputado Fuentes. Si no tuviera candidato RN, no creo que fuera Sichel. Representa una cuestión legítima, pero muy cercano a Libertad y Desarrollo, muy cercano a un sector del empresariado muy duro”, indicó.

Además, agregó que “detrás de la candidatura de Sichel está Andrés Chadwick, Andrés Allamand, varios empresarios importantes. Algunos empresarios extraordinariamente odiosos, pero con mucho poder económico, como Jorge Errázuriz”, argumentos que darían explicación a la postura crítica que tomó el diputado Tomás Fuentes respecto a Desbordes.

Asimismo, comentó el respaldo que el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, entregó a Sichel: “Diego fue imprudente, porque es presidente de la Cámara no sólo con los votos de Renovación Nacional, y hay molestia en la UDI y Evópoli. Y si es censurado hay diputados de la UDI que me decían que no estaban seguros si lo iban a defender“.