En Aquí Se Debate conversamos con tres candidatos de la Convención Constitucional que aparecerán en las papeletas el próximo 11 de abril. Se trata de Gonzalo Arenas Hödar (UDI), por el distrito 22, Rodrigo Antonio Poblete Reyes (IND-cupo PPD), por el distrito 17, y Patricia Cecilia Veloso Estuardo (IND), por el distrito 24.

En el programa, los tres candidatos entregaron sus posturas respecto a las modificaciones de la actual Constitución, entre ellos, el régimen político que debería establecerse en el país respecto del vigente y que alude al presidencialismo.

En primer lugar, el candidato Gonzalo Arenas aclaró que “voté por el Rechazo, porque considero que la Constitución del ’80 con las múltiples reformas que había tenido (…) recogía gran parte de la tradición constitucional chilena, y por tanto consideraba que se podía hacer a través de reformas“. Por lo mismo, estableció que “no creo en cambiarla en forma completa (…), pero tiene sí cosas que hay que perfeccionar. Por ejemplo, establecer el principio de autoridad, fortalecer los mecanismos del respeto de Estado de Derecho, el reconocimiento de los pueblos indígenas, dar más poder a la regionalización”, entre otras.

En respuesta a esto, Rodrigo Poblete hizo un llamado a la honestidad a quienes votaron por el Rechazo, y esclarecer si es que ahora se quieren sumar a este proceso “para contener los cambios o para hacer los cambios” durante su redacción.

Dentro del debate se planteó la pregunta de qué régimen de gobierno debería establecerse en el país con la nueva Carta Magna. A esto, Arenas apuntó a que “el sistema de gobierno yo considero que debe ser el presidencialista, es parte de la tradición chilena, ha sido la forma en que hemos gobernado desde que somos independientes”.

“No caigo en el infantilismo de que hay que partir de cero, con hoja en blanco, que todo en la historia de Chile se ha hecho mal y que no hay nada que rescatar. Por el contrario, creo que la tradición constitucional chilena es muy sólida, es muy republicana y, por tanto, hay muchas cosas que hay que mantener. Sí hay que cambiar, pero no un salto al vacío”, agregó el candidato.

Mientras que Patricia Veloso defendió la idea de “un gobierno semi presidencialista con un mayor poder en lo que sería un parlamento más grande y unicameral, donde haya cabida para los pueblos originarios, feministas, diversidades sexuales, etc.”.

Finalmente, Rodrigo Poblete respondió apuntando a lo planteado por Arenas, asegurando que “en el régimen de gobierno no hay dogmas ni verdades reveladas. Esto de porque siempre ha sido así, es una respuesta que uno podría dar desde el altar de una iglesia”.

“Hay que tener en cuenta cómo les va a los países que tienen mejor distribución entre el poder del gobierno y el parlamento, y en general a esos países les va bastante mejor en sus sistemas democráticos, han tenido mayor estabilidad democrática y mejor índice de desarrollo humano (…). Chile tiene, en términos de clasificaciones, el presidencialismo más exacerbado de Latinoamérica. Y en términos constitucionales, el presidente chileno tiene más facultades en el proceso político que el presidente norteamericano, y ese desequilibrio no puede permanecer“, sentenció Poblete.