El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo un llamado a lograr espacios de acuerdo entre los distintos sectores de oposición durante la reunión que sostuvo con sus representantes la tarde del martes.

La diputada Karol Cariola (PC) fue una de las invitadas a la cita con el mandatario, en la que cada uno expresó su mirada sobre lo que está pasando en América Latina. “Él nos planteó que considera muy relevante el mantener las relaciones sociales, políticas, económicas con nuestro país”, sostuvo la parlamentaria.

En la instancia, Cariola señaló que Fernández les dijo “que le preocupa profundamente la falta de unidad que existe en la izquierda, en la centroizquierda y en el progresismo a nivel nacional y nos hizo un llamado también a lograr aprender de los procesos que en América Latina se están dando”. A modo de ejemplo, habría hablado del proceso argentino con el que lograron volver al gobierno tras el mandato de Mauricio Macri.

Cariola aprovechó de abordar la ley de aborto seguro que ya fue promulgada en Argentina y le agradeció “en nombre de las mujeres que creemos que en Chile tienen que haber avances importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos”. En esa línea, agregó: “que un presidente progresista diera esta señal para América Latina y para el mundo era muy relevante”.

En la reunión también participaron los presidentes de la DC, Fuad Chahin; del PS, Álvaro Elizalde; del PR, Carlos Maldonado; y del PRO, Camilo Lagos. Además, asistieron el senador del PS José Miguel Insulza; la ex candidata presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, el senador del PPD Guido Girardi, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, el ex ministro Carlos Ominami y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

Fernández llegó a Chile el martes y fue recibido por el presidente Sebastián Piñera junto a la primera dama Cecilia Morel.

Durante la tarde, el mandatario dejó una ofrenda floral y una placa recordatoria en el Salón Blanco de La Moneda en homenaje al ex presidente Salvador Allende.

Luego, se reunió con los presidentes del Senado, Adriana Muñoz, y de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. Este último valoró el respaldo realizado por Fernández del informe de Naciones Unidas sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Esto, dijo el parlamentario de RN, “refleja el compromiso del mandatario trasandino con los DD.HH no solo en su país, sino en Latinoamérica”.