Con el bloqueo parcial de las principales rutas del país, los camioneros cumplieron este domingo cuatro días de paro, el cual está convocado para exigir a las autoridades mayor seguridad en las carreteras tras los últimos hechos de violencia sufridos especialmente en La Araucanía.

El panel de Tolerancia Cero expresó su postura al respecto, y el periodista Daniel Matamala sentenció que hay una fragmentación dentro del sector, apuntando a que la movilización es realizada por la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), mientras que los otros dos gremios están descolgados de la protesta.

En ese sentido, afirmó que hay un “conflicto interno”, que deja en medio a los choferes, quienes según él “arriesgan sus vidas y reciben instrucciones para realizar acciones ilegales, como bloquear carreteras”. Por eso, insiste en que es importante hacer la separación, ya que “hay un gremio en donde evidentemente la paralización la ordena una organización de dueños de camiones y donde hay sindicatos de camioneros que se han mostrado en contra”.

Lee también: “No era imposible cumplir el protocolo”: El debate en Tolerancia Cero por el actuar de Carabineros en Caso Gatica

El periodista señaló que “la demanda es evidentemente legítima”, sin embargo, estableció que “el punto es cómo se hace la movilización y las demandas que se ponen”, haciendo énfasis en el “complejo” petitorio que realizan, con solicitudes “inmediatas y amplias, que van mucho más allá de la específica demanda gremial”.

La directora de The Clinic, Macarena Lescornez, dijo en esa misma línea que el conflicto “pone un pie en el debate en el Congreso, en donde el gobierno no tiene más margen de maniobra. Las leyes que piden ya están dentro y más urgencia no se puede poner. Son muy complejas y algunas están recién comenzando la discusión”.

En ese contexto, se cuestionó qué hay detrás de la paralización, enfatizando que el “petitorio no se puede cumplir” y apuntando a los intereses políticos y económicos de los dueños de camiones.

Lee también: El panel de T0 y el homenaje al general Stange: “Nos lleva a recordar los peores horrores de la dictadura”

En tanto, el cientista político e investigador de la Universidad de Los Andes, Daniel Mansuy, puntualizó que “el conflicto requiere de un talento que el gobierno no ha dado grandes muestras en estos años”.

“Es evidente que los camioneros están fracturados y no hay un acuerdo entre ellos. Esto incomoda al gobierno y a la oposición con respecto al problema de cómo distinguir las causas que nos simpatizan con los medios que se utilizan. Cuando un sector simpatiza con una causa, es muy benevolente cuando evalúa los medios, y cuando no simpatizas quieres aplicar todo el rigor de la ley”, señaló.

Por otro lado, la periodista Matilde Burgos explicó que “la necesidad es real y es un tema pendiente que no es materia de las policías, sino que es largo y que finalmente nadie ha tomado con una perspectiva de Estado”. Por eso, hizo un llamado a las autoridad a sentarse “con paciencia y con necesidad de escuchar” a una cultura que según ella “no hemos valorado ni escuchado”.