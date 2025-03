Cruz-Coke contradice a Matthei: Sí “hay drama” con triunfo de Ossandón en el Senado y con esto “celebra La Moneda”

El senador de Evópoli criticó en duros términos a quien hoy ostenta el cargo de presidente de la corporación, afirmando que quedaron "heridas las confianzas". Además, enfatizó en que con el resultado "sonríe el Gobierno" y quien gana es Carolina Tohá.

La elección de la mesa directiva en el Senado dejó más de alguna roncha al interior de Chile Vamos. Esto, luego que se disputaran el cargo de la presidencia los parlamentarios de RN, Manuel José Ossandón, y de Evópoli, Felipe Kast, siendo el primero el que obtuvo más votos.

Kast, por un lado, criticó que este tipo de acciones “dividen” al sector, acusando a que con el triunfo de Ossandón en la presidencia y Ricardo Lagos Weber (PPD) en la vicepresidencia, quien ganó fue el oficialismo.

Por el otro, Ossandón respondió en CNN Chile Radio, desclasificando un antiguo episodio donde el parlamentario Evópoli le habría dicho que haría “lo imposible” por evitar que se convirtiera en el presidente de la Cámara Alta.

Uno de los senadores que estuvo detrás de las negociaciones que finalmente no llegaron a buen puerto fue Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien en conversación con CNN Prime recalcó que los únicos que celebraron con este resultado fueron los partidos de gobierno y contraviniendo a los dichos de la candidata Evelyn Matthei, quien llamó a no “hacer drama donde no hay”.

“Quedaron muy heridas las confianzas, pero más que en Chile Vamos, con el senador Ossandón en particular”, dijo el parlamentario. “Hay drama, claro. El senador Ossandón, en el fondo, tenía muchas ganas de ser presidente del Senado pero no se dio cuenta que estaba siendo una pieza de utilidad para el Gobierno. Aquí quien gana es la candidata del Gobierno, Carolina Tohá”.

En ese sentido, Cruz-Coke enfatizó en que lo “grave” de la situación es que alguien de la confianza y partido de Tohá como Lagos terminó en la mesa directiva.

“Hoy día sonríe el Gobierno. Sonríe Ricardo Lagos Weber, que ha hecho una muy buena gestión como senador y estoy seguro, también, que en un año electoral, va a ser una persona que va a conformar las tablas del Senado en favor de su candidata”, añadió el senador.