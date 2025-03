“Nos divide como sector”: Kast lamenta “alianza” de centroderecha e izquierda que permitió a Ossandón ganar presidencia del Senado

El parlamentario destacó que esta situación refleja una división interna en su sector y enfatizó la necesidad de mantener la unidad dentro de Chile Vamos para evitar que las ambiciones personales prevalezcan sobre el camino conjunto del sector.

Este miércoles, la Sala del Senado eligió a Manuel José Ossandón (RN) como el nuevo presidente de la Corporación, con 28 votos a favor, superando a su contendiente Felipe Kast, quien recibió 21 votos en la votación interna.

A pesar de la victoria de Ossandón, las tensiones en el sector fueron evidentes, con algunos parlamentarios mostrando descontento por el resultado.

En ese contexto, Felipe Kast, senador de Evópoli, expresó su malestar tras conocer los resultados.

“Claramente, hoy día celebró la izquierda porque sin tener los votos logra sumar tres o cuatro votos para hacerse de la presidencia del Senado. Y creo que eso claramente es un triunfo en esta pequeña pasada, pero creo que en la larga nos divide como sector“, indicó, refiriéndose a la alianza que algunos parlamentarios de la centroderecha establecieron con la izquierda para apoyar a Ossandón.

Kast también mencionó las decisiones de algunos parlamentarios de su sector que se unieron a la izquierda en esta elección, en particular la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos) y el senador Rojo Edwards (Social Cristiano).

“Lo que tenemos que rescatar es que tenemos que mantener a Chile Vamos, y no solo a Chile Vamos, sino al sector lo más unido posible“, añadió.

Por su parte, Luciano Cruz-Coke, también militante de Evópoli, criticó el comportamiento de la derecha chilena, asegurando que los resultados de esta elección solo evidencia los “defectos históricos” de la centroderecha.

“A la derecha y la centroderecha chilena, las ambiciones personales son siempre más importantes que el camino conjunto del sector político”, comentó Cruz-Coke, aludiendo a episodios pasados que reflejan la falta de unidad en la coalición.

El senador Francisco Chahuán (RN) también lamentó lo que consideró una falta de coherencia en la coalición.

“Quiero lamentar la señal que nuestro sector y en parte particular nuestra coalición de Chile Vamos le está dando al país, la falta de consistencia en llegar a acuerdo y la falta de gobernabilidad. Y yo no me siento parte de ningún acuerdo“, expresó, mostrando su frustración ante el panorama actual.