“Me dijo que iba a hacer lo imposible para cagarme”: Ossandón desclasifica antiguo diálogo con Felipe Kast tras ganar presidencia del Senado

El nuevo presidente del Senado reveló un intercambio con su colega ocurrido hace tres años.

El nuevo presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN) abordó la controversia que generó la votación por la que fue electo a la cabeza de la Cámara Alta y las repercusiones que generó en la oposición.

Todo esto dado que la mayoría de representantes de Chile Vamos -quienes tienen mayoría en el Senado- apoyó a Felipe Kast (Evópoli), mientras que el oficialismo, independientes y descolgados respaldaron a Ossandón. A raíz de esto, ocurrieron recriminaciones cruzadas en la coalición durante este martes.

Ossandón desclasifica conversación con Kast

En conversación con CNN Chile Radio, el senador Ossandón se refirió al hecho y aseguró que “tengo mi conciencia muy tranquila de lo que hice. Estoy contento de lo que logramos para mi sector”.

Además, destacó el hecho de haber resultado electo “en una elección democrática adentro del hemiciclo, sin haber entregado ni ofrecido nada. No pagué ningún precio”.

Consultado sobre su relación con Kast, señaló que “se va a arreglar. El día antes de la elección de hace 3 años atrás, estaba sentado en mi pupitre y llegó Felipe Kast mirándome a los ojos. Estaba con dos senadores, Castro y Aravena“.

“Me dijo, textual: ‘Cote, vengo aquí a decirte a los ojos que voy a hacer lo imposible pa’ cagarte y que no seai’ presidente del Senado“, aseguró Ossandón.

“No tengo idea por qué lo fue a decir, pero me lo dijo en la cara un día antes (…) Estará arrepentido de lo que hizo, yo creo. Pero ojo, yo ahora en mi discurso le agradecí, porque en este periodo nos hicimos amigos, le tengo aprecio y es un gran senador. Pero no me ganó, nada más“, sentenció.