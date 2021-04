Estados Unidos impuso una serie de sanciones económicas contra Rusia el jueves, una respuesta de la administración de Joe Biden a los ciberataques que habría sufrido el país norteamericano durante las últimas dos campañas presidenciales. Entre ellas, a partir del 14 de junio los bancos estadounidenses generalmente tendrán prohibido participar en todas las ventas de bonos por parte del banco central, el ministerio de finanzas y el fondo soberano de Rusia.

En Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr explicó que “los servicios de inteligencia de EE.UU. vienen acusando a sus pares rusos de intervenir en las elecciones. Lo hicieron contra Hillary Clinton en 2016 y lo habrían vuelto a hacer ahora, apoyando a Donald Trump”.

Además, hay un hecho particularmente grave que concentra la preocupación de EE.UU: la intromisión en la compañía de software SolarWinds, que habría sido penetrada por los servicios rusos para luego recorrer diferentes compañías y ministerios, incluido el de Energía, que está a cargo del arsenal nuclear estadounidense. “Un hecho de la máxima gravedad”, dijo el experto.

Sohr detalló que “cuando hay estas infiltraciones, lo que seguramente hacen es que insertan un gusano o varios gusanos, como se le llama al malware, que puede ser activado en cualquier momento”. Este tipo de virus puede permanecer un año dormido y luego ser usado cuando sea necesario para paralizar una serie de servicios e incluso armas estratégicas.

Lee también: Sohr y retiro de tropas de Afganistán: “Biden no hace más que concluir lo que ya tenía bastante avanzado Trump”

Por ahora, “Estados Unidos no sabe, porque es muy difícil detectar estos virus, cuánto es el daño que le han hecho, adónde ha penetrado el virus” .

Sin embargo, según Sohr, “todos los países que tienen esta capacidad, tratan de infiltrarse en otros, de manera que EE.UU. no puede estar tan sorprendido, porque no me cabe duda -hay altos oficiales de inteligencia que lo han dicho- que esto es algo recíproco: es como el espionaje, nadie lo reconoce, pero todos lo practican”.

Los rusos, por su parte, “están indignados”, esto justo en momentos en que están negociando la posibilidad de una cumbre, encuentro propuesto por Biden o Vladímir Putin.

“Claramente, EE.UU. sigue con la mirada puesta en China. China es un adversario mucho más importante para EE.UU. en términos de competencia industrial, de hegemonía económica, y por lo tanto, EE.UU. va a persistir en sus enfrentamientos para llegar a alguna acomodación con China. Rusia es un adversario secundario, pero por secundario que sea, es un país importante, con una gran capacidad de inteligencia, una gran capacidad de hacerle daño a EE.UU. si se lo propone”, concluyó el analista.