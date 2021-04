El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que retirará formalmente las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre, fecha en que se conmemora el vigésimo aniversario de los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono que llevaron al país a su guerra más larga.

En Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr recordó que tras el 9/11 “EE.UU. le dio un ultimátum a los talibanes, este grupo de integristas musulmanes islámicos, para que le entregaran a Bin Laden y sus secuaces para juzgarlos por el atentado”.

Los talibanes lo rechazaron y como consecuencia, el ex presidente George W. Bush ordenó la invasión que se extiende hasta hoy.

“Las cosas se le dieron muy fáciles a EE.UU. En un par de semanas habían conquistado Kabul, la capital, y parecía que los talibanes se habían desvanecido por completo, pero acá hay una pugna máxima de todos los conflictos: puedes elegir las armas con que vas a combatir (…), pero los talibanes eligieron el terreno y a la larga el terreno domina“, explicó Sohr.

En un país montañoso, con crudos inviernos, es difícil movilizar tropas por tierra e incluso los helicópteros tienen sus techos de vuelo. “En esas condiciones, los talibanes le sacaron el máximo partido al terreno y también a la popularidad que ellos tenían frente a gobiernos afganos que fueron increíblemente corruptos”, detalló el analista.

Un proyecto iniciado bajo Trump

El anuncio de Biden no es nuevo. La desescalada comenzó con el gobierno de Donald Trump, pese a que el Pentágono insiste hasta ahora en que esa decisión podría traer consecuencias a toda la región: “se presume que en algún momento Afganistán va a caer nuevamente en manos de los talibanes, aunque nunca se sabe”.

“Biden no hace más que concluir lo que ya tenía bastante avanzado Trump. Trump inició las negociaciones con los talibanes en distintos lugares, no en Afganistán mismo, justamente para llegar a un acuerdo y salir. Él planteó desde el primer día que la presencia en Afganistán no tenía ningún sentido. Hay plena coincidencia entre los dos gobiernos en ese sentido”, explicó el experto.

Lo que llama la atención del discurso de Biden “es un retiro incondicional: él la única condición que está poniendo es que Afganistán no permita la circulación de fuerzas terroristas en su territorio”.