Joe Biden cumplió 100 días de gobierno en Estados Unidos el miércoles, ocasión en la que enunció frente al Congreso sus principales acciones -como el retorno al Acuerdo de París y el progreso ante el COVID-19-, como también sus proyecciones.

El analista internacional Raúl Sohr detalló en Última Mirada que “el mensaje súper fuerte es que ‘el Estado está de vuelta’ con las ayudas enormes que está brindando a cientos de miles de familias que sufren las consecuencias del COVID-19. Está de vuelta además porque Biden está proponiendo un paquete enorme de US$ 1,8 billones para poner a América en movimiento”.

El mandatario buscará que el país crezca a través de estímulos fiscales, construcción de grandes infraestructuras para la generación de empleos y un énfasis en la educación.

Otro elemento destacado por el presidente fue la acalorada competencia con China: “Biden señaló que China era un competidor directo y que si bien EE.UU. se mantendría abierto a la competencia, en lo que se refiere al gasto que controla el fisco estadounidense, las empresas estadounidenses y los intereses de EE.UU. vendrían primero. Hasta cierto punto, abandona la noción de libre competencia”.

De la misma forma, advirtió que no tolerará intrusiones de Rusia en sus asuntos internos.

“Yo diría que en general fue una postura bastante nacionalista. No era ‘America First’, como solía decir Trump, pero no diría que hay una ruptura radical en la postura de Biden en este aspecto particular”, comentó Sohr.

Por otro lado, Biden planteó que no cree en la teoría “del chorreo”, es decir, que en la medida que los ricos continúan enriqueciendo, chorrea hacia abajo. Por eso, adelantó que buscará que el país crezca desde abajo y hacia el medio, pero quienes están arriba tendrán que pagar mayores impuestos para ayudar a financiar su masivo plan de ayuda familiar.