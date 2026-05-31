“Es una mediocridad excelente”: José María Lasalle advierte en Influyentes sobre la “rendición cognitiva” y los peligros éticos de la inteligencia artificial

El filósofo del derecho español y experto en la ética de la inteligencia artificial, José María Lasalle, abordó en el programa Influyentes de CNN Chile el complejo escenario que dibuja la irrupción desregulada de las nuevas tecnologías. En conversación con la periodista Paula Escobar, el académico valoró la reciente encíclica del Papa León XIV, titulada Magnifica Humanitas, como “un texto valiente, que hace lo que los gobiernos democráticos no han sido capaces de hacer” al exigir un marco ético y reglas claras para un desarrollo tecnológico que, a su juicio, debe subordinarse a condicionantes morales que no trasciendan la frontera del bien y del mal.

Durante la entrevista, Lasalle analizó con especial preocupación el impacto de la inteligencia artificial aplicada a las armas letales autónomas en los conflictos bélicos modernos, advirtiendo que “vulneran abiertamente los convenios de Ginebra, los derechos que le atribuyen al combatiente un estatus jurídico y que discriminan entre los objetivos civiles y militares”. El experto detalló que introducir este tipo de tecnología en la guerra representa “una barbaridad porque ahí se percibe claramente lo que es la inteligencia artificial, desnuda de reglas y condicionantes éticos, que no juzga, sino que aplica probabilísticamente un resultado sobre la información que tiene y donde la consigna en su sesgo algorítmico básico es hacer eficiente su propósito, en este caso no un propósito ético, sino que es un propósito militar, la muerte del combatiente”.

Asimismo, el especialista apuntó hacia las repercusiones socioeconómicas de este avance, vinculándolo de manera directa con la precarización y la destrucción de las clases medias profesionales que históricamente han monopolizado el trabajo intelectual, tales como ingenieros, abogados y médicos. Respecto a la validez de los productos culturales generados mediante algoritmos, Lasalle fue enfático en criticar las decisiones de ciertos jurados en certámenes literarios y artísticos, sentenciando que “estas obras que nacen del uso de la inteligencia artificial es una mediocridad excelente, que supera la capacidad mediocre de la inmensa mayoría de los mortales”.

Finalmente, el filósofo español alertó sobre el fenómeno de la “rendición cognitiva humana”, enfatizando que la verdadera resistencia frente a la automatización radica en potenciar las humanidades y el aprendizaje centrado en el ser. Ante esto, el experto concluyó que “la inteligencia artificial está diseñada como algo que quiere ser alguien consciente pero sin conciencia” y que, por lo tanto, “al ser humano le queda la responsabilidad de ser la conciencia de la inteligencia artificial”, un estadio de sabiduría que solo se logra a través de la cultura y la tradición simbólica.