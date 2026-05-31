Alerta de Android avisó a miles de chilenos segundos antes del temblor de magnitud 6.0 en Quintero: ¿Cómo activarla?

Un temblor de magnitud 6,0 sorprendió a los residentes de la zona centro de Chile la tarde de este sábado. El Centro Sismológico Nacional (CSN) localizó el epicentro a 28 kilómetros al oeste de Quintero, Región de Valparaíso, con una profundidad de 30 kilómetros.

Aunque no se reportaron daños mayores, lo que llamó la atención fue la alerta masiva que recibieron usuarios de Android entre 20 y 30 segundos antes de que comenzara el movimiento.

Debo decir; muy bueno el servicio de alertas de sismo de Android.

Ya 2da vez que me llega la notificación unos 20-30 segundos antes que tiemble, con datos, ubicación y todo. #temblor pic.twitter.com/CCgTjeiLk8 — Baker27 (@Beker27) May 31, 2026

El sistema, operativo en Chile desde 2023, funciona gracias a los acelerómetros integrados en la mayoría de los teléfonos inteligentes. Estos sensores detectan las ondas P (primarias), que viajan más rápido pero son menos perceptibles. Cuando miles de dispositivos en una misma zona reportan la sacudida simultáneamente, los servidores de Google validan el patrón y envían la notificación a los usuarios antes de que lleguen las ondas S, responsables del movimiento destructivo.

Cómo activar la alerta de sismos en Android

Para recibir estas advertencias, los usuarios deben verificar que la función esté habilitada. La ruta estándar es: ingresar a Ajustes, luego a Seguridad y emergencia (en algunos equipos puede estar en “Ubicación” o “Notificaciones de emergencia”) y finalmente activar Alerta de sismos. Gran parte de los teléfonos actuales ya integran esta opción, pero es fundamental revisar los permisos.

Diferentes usuarios reportaron en redes sociales haber recibido la notificación de forma efectiva, felicitando a Android por su eficacia, aunque algunos indicaron que el sonido de la alerta es “muy fuerte”. Senapred, por su parte, informó que evalúa eventuales daños a personas o infraestructura. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron víctimas ni alteraciones a servicios básicos.