SHOA descarta riesgo de tsunami tras fuerte temblor en la zona centro del país

Este domingo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo en la Región de Valparaíso.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron desde el Senapred en redes sociales.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró a las 17:34 horas y alcanzó una magnitud de 5.8.

El temblor ocurrió específicamente a 28 kilómetros al oeste de Quintero, en la Región de Valparaíso, a una profundidad de 30 kilómetros.