Fuerte temblor se percibe en la zona central

Un temblor de mediana intensidad se percibió durante la tarde de este sábado en la zona centro del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 17:34 horas y alcanzó una magnitud de 6.0.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 28 kilómetros al oeste de Quintero, en la Región de Valparaíso, a una profundidad de 30 kilómetros.

Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.