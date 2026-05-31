¿Nuevo guiño al estadio de la U? Kast afirma que grandes clubes deben tener “infraestructura deportiva” y responde por imagen de un estadio junto a nombre de comunas

El Presidente José Antonio Kast una vez más hizo lo que se podría considerar un guiño al gran sueño del hincha de Universidad de Chile: El estadio propio.

El pasado miércoles, el Mandatario ya había hecho una alusión al cuadro azul durante la promulgación de la Ley SADP: “Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio, para que no sea un meme ‘¿y dónde está tu estadio?'”.

Y este domingo, volvió a referirse al tema e, incluso, abordó una imagen que se hizo viral de un papel que estaba en su escritorio, con el dibujo de un estadio y nombres de comunas de la Región Metropolitana, donde estaba Lampa, una de las zonas donde más ha sonado el sueño azul.

“Se ha generado harta discusión por una hojita que tenía ahí, con una cancha y una comuna. Y algunos dicen, es por esto, es por esto, otro. Pero quiero decirles que hay un antes y un después después de que se aprobó y se promulgó la Ley de Sociedad Anónima Deportiva”, afirmó.

En esa línea, insistió en que “tenemos que buscar que los grandes clubes o los clubes que tengan las posibilidades, dándole a nosotros algún empuje, ya sea en el terreno o en alguno, tengan infraestructura deportiva. Ojalá todos los clubes tuvieran su infraestructura deportiva y después pudieran desde ahí salir grandes promesas. Eso es lo que han hecho en otros países Y nosotros estamos enfocados en eso. Ojalá podamos coincidir con las autoridades regionales”.

¿Será que ahora sí que sí se viene el estadio de Universidad de Chile?