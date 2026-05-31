Petróleo sube por tensión en Medio Oriente mientras negociaciones entre EE.UU. e Irán muestran pocos avances

El petróleo retomó su tendencia alcista este lunes ante la falta de progresos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El crudo Brent superó los 93 dólares por barril en las primeras operaciones asiáticas, luego de cerrar el viernes en su nivel más bajo desde mediados de abril.

Tensiones militares y estancamiento diplomático

Según reportó Bloomberg, durante el fin de semana, fuerzas estadounidenses resultaron heridas en un ataque iraní contra una base aérea en Kuwait. Además, Israel intensificó su ofensiva contra Hezbolá en Líbano, lo que profundizó la fragilidad del alto el fuego. Mientras tanto, Washington y Teherán intercambiaron mensajes para enmendar un proyecto de acuerdo que prorrogaría la tregua y reabriría el estrecho de Ormuz, pero no hay señales de avances significativos.

El presidente Donald Trump publicó el viernes que estaba listo para una “determinación final”, pero abandonó la reunión sin decisiones. Ambas partes podrían rechazar las enmiendas, lo que haría caer el acuerdo, informó la agencia Tasnim. Los mercados de valores reaccionaron con cautela: los futuros del S&P 500 bajaron y el dólar subió levemente.

En Asia, la actividad manufacturera de China se desaceleró en mayo, con el PMI oficial cayendo a 50 desde 50,3, lo que refleja la presión de la demanda global y los costos de insumos por la guerra. El oro, en tanto, cayó un 0,4% a 4.524 dólares la onza. Los analistas advierten que el mercado ya descontó un eventual acuerdo, por lo que el impacto en los precios del crudo podría ser limitado una vez que se anuncie.