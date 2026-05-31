Encuesta Cadem: Chilenos esperan medidas para bajar el costo de vida en la Cuenta Pública y aprueban la Sala Cuna Universal

A un día de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, la encuesta Plaza Pública Cadem N°659 muestra que el 59% de los chilenos espera medidas para bajar el costo de vida como el principal anuncio económico del discurso ante el Congreso, seguido de lejos por reducir el gasto público (30%) y atraer inversión extranjera (22%).

En materia de seguridad, el 36% prioriza endurecer las penas contra el crimen organizado, el 33% recuperar barrios tomados por el narcotráfico y el 31% reformar el sistema judicial. En inmigración, el 41% considera que la medida más urgente es eliminar beneficios para inmigrantes en situación irregular, mientras el 36% opta por acelerar las expulsiones. En salud, el anuncio más esperado es reducir las listas de espera (45%), y en educación, terminar con la tómbola del sistema de admisión escolar (48%).

El interés ciudadano por la Cuenta Pública es alto: un 57% declara tener mucho o bastante interés en informarse sobre lo que ocurra en el discurso presidencial.

Aprobación de Kast cae en regiones, segmentos bajos y centro político

En aprobación presidencial, el 38% aprueba la gestión de Kast y el 58% la desaprueba en la medición semanal. El promedio mensual de mayo cierra en 39% de aprobación (-3 puntos respecto de marzo) y 56% de desaprobación (+4 puntos). Los segmentos con mayor caída en aprobación desde marzo son los sectores de menores ingresos (36%, -14 puntos), los habitantes de regiones (39%, -15 puntos) y quienes se identifican con el centro político (27%, -15 puntos). La aprobación más alta se mantiene entre los mayores de 55 años (52%) y quienes se identifican con la derecha (79%).

Sobre la Sala Cuna Universal, el 72% está de acuerdo con el proyecto y el 78% lo conoce. El 85% cree que las grandes empresas tienen capacidad de implementarlo y que es una medida necesaria para las familias, el 75% que ayudará a aumentar el empleo femenino y el 73% que es preferible aprobar una versión gradual antes que seguir esperando una solución perfecta.