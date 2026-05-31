Presidente Kast anuncia modelo de cárceles con “aislamiento total”

El presidente José Antonio Kast abordó los principales ejes de su agenda de Gobierno en materia de seguridad, migración y proyección política, en la antesala de su primera Cuenta Pública, que se realizará este lunes.

En entrevista con CNN Chile, con la periodista Mónica Rincón, el mandatario defendió el rumbo de su administración y cuestionó la gestión anterior en distintas áreas, particularmente en seguridad y control fronterizo.

Diagnóstico de seguridad y críticas al gobierno anterior

En materia de seguridad, Kast fue consultado por la decisión de trabajar sobre la actual Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante la administración del presidente Gabriel Boric, al considerar que entrega un marco suficiente.

“Un gobierno puede definir una estrategia y no cumplirla”, sostuvo en referencia a la gestión previa, apuntando a un incumplimiento de objetivos: “El tema de seguridad es evidente que no dejaba conforme a nadie y que tenemos un nivel de inseguridad muy alto. Todos los índices subieron”, afirmó.

“La estrategia en general es una política de Estado donde uno define lo que quiere y va a hacer. Claramente, el gobierno anterior en temas de inmigración, de persecución del narcotráfico, de crimen organizado, de control de barrios, de homicidios no cumplió ninguna meta”, agregó el mandatario.

El presidente Kast recalcó que el gobierno anterior no cumplió con esa estrategia, inclusive la política nacional de seguridad. “Es evidente. La situación que tenemos en Chile dice lo que ellos no hicieron y que nosotros estamos avanzando paso a paso en cada área”, señaló, extendiendo esa evaluación también a materias.

Política carcelaria

Consultado sobre si en la Cuenta Pública se anunciarán cárceles sin visitas, el presidente respondió enmarcando la discusión en un rediseño más amplio del sistema penitenciario y en medidas de máxima seguridad. “Lo que hemos anunciado y ya lo ha señalado el Ministro de Seguridad, es que habrá temas de máxima seguridad”, partió señalando al respecto.

El mandatario detalló que estas medidas se aplicarán en distintas unidades penales, evitando responder sobre si dejará en pausa la construcción de una megacárcel: “Nosotros lo que vamos a plantear, y eso va a ser una de las cosas que voy a plantear, es todo un tema de política penitenciaria. Ahí vamos a delinear cuál es el plan de la política penitenciaria”, indicó.

Respecto del modelo de cárceles, planteó que el eje será el aislamiento total de determinados perfiles de internos, sin cerrar aún la definición de infraestructura. “Lo que vamos a hacer es generar el aislamiento total. Si eso es una megacárcel, si eso es al interior de las mismas cárceles o es con nuevas cárceles de menor tamaño (…), eso es algo que iremos definiendo”.

“Vamos a lograr que los inmigrantes ilegales abandonen el país”

Consultado por la promesa de campaña de expulsar a 330 mil migrantes en situación irregular, luego de que el propio mandatario ha señalado que se trataba de una metáfora y posteriormente de una hipérbole, el presidente José Antonio Kast fue enfático en reafirmar el objetivo general de su política migratoria.

“Nosotros vamos a lograr que los inmigrantes ilegales abandonen el país, sea voluntariamente o de manera obligatoria. Nosotros vamos a ir solucionando el problema”, sostuvo.

Consultado por el ritmo de implementación de estas medidas, atribuyó las limitaciones a condiciones heredadas, apuntando a un proceso gradual de ajuste. “El ritmo que llevamos hoy es con lo que tenemos al día de hoy, con las mismas plataformas digitales que tenía el gobierno anterior, con un atraso en muchos trámites que tenía el gobierno anterior. Y vamos enfrentando el tema de nuevo, paso a paso. ¿Qué fue lo primero que hicimos?, cerrar nuestras fronteras”, explicó.

Ministros como posibles cartas presidenciales

Kast abordó los eventuales liderazgos presidenciables dentro de su sector, siendo preguntado en particular por la figura de Martín Arrau, ministro de Seguridad. El mandatario evitó individualizar una definición cerrada, aunque reconoció proyección en distintos nombres: “Tenemos que potenciar muchos liderazgos”.

“Ojalá tengamos la disyuntiva después de que cualquiera de las personas que haya trabajado en el gobierno, que haya sido destacado en temas municipales, de gobernadores, de diputados, senadores, pudiera tener la opción. Lo importante es darle continuidad a un estilo de gobierno distinto a lo que tuvimos en los últimos años”, añadió.

Sobre si le ve “pasta de presidencial” al jefe de la cartera de Seguridad, el presidente Kast afirmó que le ve pasta a “varios y varias”. “Obviamente, todos los que ejercen un cargo de liderazgo tienen una posibilidad real de presentarse ante la ciudadanía y postularse, y eso no se lo voy a negar a nadie”, agregó al respecto.

Finalmente, planteó que las definiciones sobre candidaturas presidenciales se tomarán más adelante dentro del sector: “Tendremos que ver después cómo llegamos a la mejor fórmula para elegir al mejor candidato y darle continuidad a lo que estoy seguro será un buen gobierno”.

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