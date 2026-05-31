CNN Chile, Atera Media y UANDES impulsan plataforma de fact-checking en tiempo real para la Cuenta Pública 2026

En un escenario donde la verificación de información se ha vuelto fundamental para fortalecer la confianza ciudadana, CNN Chile y la Universidad de los Andes (UANDES) desarrollarán una innovadora cobertura editorial para la próxima Cuenta Pública Presidencial 2026: una plataforma de fact-checking en tiempo real que permitirá analizar, verificar y contextualizar las principales afirmaciones realizadas durante el discurso presidencial del próximo 1 de junio.

La iniciativa se desplegará a través de una sección especial en cnnchile.com, integrando cobertura web, redes sociales, televisión y análisis de datos en vivo, con participación activa de estudiantes de periodismo de UANDES, guiados por académicos y profesionales del equipo editorial de CNN Chile.

El proyecto contempla una estrategia integral dividida en tres etapas: contenidos educativos previos sobre verificación de información y lectura crítica de cifras públicas; chequeo en vivo durante la Cuenta Pública y un informe final de validación posterior, elaborado conjuntamente por CNN Chile y UANDES.

La experiencia incorporará además herramientas visuales de verificación, análisis de fuentes oficiales y monitoreo en tiempo real de las afirmaciones presidenciales, permitiendo a las audiencias distinguir entre información verificable, afirmaciones imprecisas o datos aún no comprobables.

Además, esta iniciativa se enmarca en el posicionamiento editorial de CNN Chile como uno de los medios más confiables del país. Según un estudio del Reuters Institute for the Study of Journalism, CNN Chile fue reconocido como el canal de televisión más confiable para los chilenos, reforzando el valor de iniciativas centradas en transparencia, verificación y calidad informativa.

Tecnología, comunidad y medios: el nuevo foco de Atera Media

Esta iniciativa forma parte de la visión estratégica de Atera Media, grupo que impulsa una nueva generación de soluciones digitales orientadas a transformar medios de comunicación en plataformas de comunidad, participación y datos.

La plataforma “Cuenta Pública 2026: Fact Checking en Tiempo Real” representa uno de los primeros proyectos de alto impacto desarrollados bajo esta lógica, integrando periodismo, tecnología, participación ciudadana, análisis de datos, formación académica y experiencias multiplataforma.

Desde Atera Media explican que el objetivo es avanzar hacia modelos donde las audiencias dejen de ser únicamente espectadores y se conviertan en comunidades activas, conectadas e involucradas en los procesos informativos.

La iniciativa también busca explorar nuevas capacidades editoriales basadas en: visualización de datos en tiempo real, inteligencia editorial, interacción social, first-party data y experiencias digitales integradas entre televisión, plataformas web y redes sociales.

Un modelo con proyección regional

La experiencia desarrollada junto a UANDES y CNN Chile podría transformarse en un modelo replicable para futuros debates presidenciales, elecciones, entrevistas políticas y grandes eventos informativos en América Latina.

Con ello, Atera Media busca posicionarse como un actor relevante en la evolución digital de la industria de medios en la región, desarrollando soluciones tecnológicas y editoriales orientadas a fortalecer la transparencia, la participación y la confianza informativa en entornos digitales de alta demanda.

La iniciativa forma parte de una nueva generación de experiencias editoriales impulsadas por Atera Media, orientadas a integrar tecnología, comunidad e inteligencia de datos en la evolución de los medios de comunicación de América Latina.

En tiempos de sobreinformación y desconfianza, iniciativas como esta buscan fortalecer una relación más transparente, participativa y confiable entre medios y ciudadanía.