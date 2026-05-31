Andrés Wood critica duros recortes presupuestarios a la cultura: “Habla de un liderazgo muy mediocre, sinceramente”

El destacado cineasta nacional y director de la emblemática película Machuca, Andrés Wood, manifestó su profunda preocupación y molestia por las rebajas presupuestarias que afectan al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tras la exigencia fiscal de la cartera de Hacienda. Entrevistado en el programa Influyentes de CNN Chile por la periodista Paula Escobar, el realizador lamentó la paralización de proyectos emblemáticos, como la segunda etapa de la sala de espectáculos del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), asegurando que se están realizando evaluaciones económicas restrictivas que omiten variables fundamentales para el tejido social.

El director cuestionó la rigidez de las mediciones técnicas aplicadas por el Ejecutivo a las industrias creativas y los espacios públicos, argumentando que el Estado no está sopesando el valor inmaterial del arte en la comunidad. “Medimos, creemos estar midiendo muy objetivamente cosas que no se miden en objetivo”, afirmó Wood, agregando de manera tajante que “la discusión de que somos un país pobre, en rigor somos más ricos que nunca, en rigor no se habría hecho ninguna construcción anterior emblemática que nos une desde un Estadio Nacional, de un Museo de Bellas Artes, o sea, no se habrían hecho bajo ese contexto”. En esa línea, el cineasta sentenció que “lo que provoca una sala en términos de dignificación, en términos de cohesión social, eso no se está midiendo, y eso es una preocupación” y que la omisión de estos factores “habla de un liderazgo muy mediocre, sinceramente”.

En el ámbito audiovisual, el realizador de la nueva adaptación de la serie La Casa de los Espíritus para la plataforma Amazon, donde ejerce el rol de showrunner y director, ejemplificó el desaprovechamiento del capital humano local tras la decisión de reducir a la mitad las franquicias tributarias destinadas a atraer producciones internacionales al país. Wood detalló que el rodaje de la serie basada en la obra de Isabel Allende costó cerca de 15 millones de dólares, de los cuales el 90% se ejecutó íntegramente en Chile gracias a una gestión estrictamente privada. Al respecto, el cineasta criticó que “lo que estamos haciendo es cortar al 50% ese beneficio, entonces no siento que se esté pensando realmente, como que no hay confianza de que en qué rubro podemos ir de igual a igual”.

Hacia el cierre del bloque cultural del espacio de televisión digital, Wood vinculó la desvalorización presupuestaria con un retroceso político y social generalizado, manifestando su total rechazo a reinstalar debates que la sociedad chilena ya había superado. “Yo me niego un poco a esa discusión, o sea, yo me niego a empezar a discutir por qué la cultura es importante, porque ya esa conversación ya existió, no quiero volver para atrás, pero nos están poniendo en ese punto que me parece muy complejo”, concluyó el realizador cinematográfico, haciendo un llamado a defender los espacios de identidad e imaginario común.