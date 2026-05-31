Reportan replicas tras fuerte temblor 6.0 en la zona central del país

Durante este domingo se reportó un fuerte temblor de magnitud 6,0 que afectó a la zona central del país. A este sismo lo acompañó una seguidilla de fuertes réplicas.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile informó que uno de estos temblores fue de magnitud 4,5, ocurriendo a 17 kilómetros al oeste de Quintero.

La primera réplica se produjo cerca del epicentro en la comuna de Quintero, mientras que en el caso de la segunda, el CSN determinó que tuvo una magnitud de 5,0, localizada a 31 kilómetros al norte de la comuna de Valparaíso.

El último sismo reportado, alrededor de las 18:09 horas, fue de magnitud 4,1, a 44 kilómetros al norte de Quintero.

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron un posible tsunami en las costas de Chile, debido a que las características del movimiento telúrico no reúnen las condiciones necesarias.

En paralelo, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) inició un monitoreo para continuar “evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados”.