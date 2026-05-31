“Lo que hemos visto en estos días es realmente dramático”: Kast cuestiona gestión de Codelco, pide “ordenar las cuentas” y afirma que “no hay información clara”

El Presidente José Antonio Kast se refirió en duros términos a la situación que vive Codelco. En entrevista con CNN Chile, el mandatario aseguró que lo que se ha visto estos días en la Estatal “es realmente dramático”.

Ante la pregunta sobre si se abre a que privados participen de Codelco, Kast aseguró que “hoy día Codelco ha hecho sociedades con privados y que ayudan de alguna manera a lo que quiere todo Chile, que es que haya mayor inversión, mayor recaudación”.

En esa línea, al ser insistido sobre el tema, el Jefe de Estado contestó que “lo primero que tenemos que hacer es ordenar las cuentas en Codelco, si lo que hemos visto en estos días es realmente dramático”.

“Abramos el debate, porque aquí lo primero es que tenemos que ver qué está ocurriendo hoy día en Codelco, qué está pasando dentro de Codelco hoy día. No hay información clara. Acaba de renunciar al segundo, a la segunda presidencia del directorio el señor Pacheco”.