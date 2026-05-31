Presidente Kast descarta subir tributos a altos ingresos: “Esa lógica de ricos, pobres, del superimpuesto a los superricos, no ha ayudado a ningún país a salir adelante”

El presidente José Antonio Kast rendirá este lunes su primera Cuenta Pública ante el Congreso, tras una compleja y cuestionada fase de arranque de su Gobierno, marcada por el proyecto de Reconstrucción Nacional.

En la sede del Parlamento en Valparaíso, el mandatario deberá explicar los avances durante estos meses y sus planes para el futuro ante el desafío inmediato de que el Senado apruebe la también llamada “megarreforma”.

La periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, conversó con el jefe de Estado, quien defendió la iniciativa y aseguró que espera que la discusión en el Senado permita alcanzar mayores acuerdos. No obstante, sostuvo que el proyecto debe seguir adelante incluso si consigue una aprobación estrecha.

“Lo importante es que salgamos adelante. Espero que esto se genere en un mayor consenso, que haya una actitud de todos los sectores de poder poner en el centro a la persona y cómo sacamos a Chile adelante. Ojalá sean más votos, pero si fuera un solo voto, tenemos que seguir avanzando porque Chile no puede esperar”, afirmó.

Respecto a la tramitación en la Cámara Alta, el mandatario evitó adelantar cuáles son los puntos que podrían modificarse durante la negociación, aunque reconoció que se abre una nueva etapa de diálogo. Según planteó, el objetivo del Ejecutivo es mantener el foco en la recuperación del crecimiento económico, la atracción de inversiones y la certeza jurídica.

“Lo que comienza ahora es una segunda etapa en el Senado, que espero que sea una etapa de mayor reflexión, de mayor conversación, sin demorar (…). En la vida uno puede conversar de distintos puntos, pero tiene que tener muy claro dónde quiere llegar; nosotros lo que necesitamos es que Chile vuelva a crecer, que haya inversión, certeza jurídica”, sostuvo.

En ese contexto, defendió la rebaja del impuesto corporativo contemplada en la iniciativa, del 27% al 23%, afirmando que “en esto hemos sido muy claros, y ha sido muy claro desde años en distintas campañas, que Chile perdió la competitividad tributaria, perdió la certeza jurídica y también el avance en temas de educación. En eso vamos a seguir avanzando”.

Por otra parte, el jefe de Estado también descartó avanzar en alzas de impuestos para las personas de mayores ingresos, el también llamado “impuesto a los superricos”. “Lo que hemos dicho es que esa lógica de ricos, pobres, del superimpuesto, los superricos, no es lo que ha ayudado a ningún país a salir adelante (…). No vamos a avanzar en esa línea”.

Plazo para la megarreforma y “líneas rojas”

Otro de los puntos abordados fue la molestia transversal entre los alcaldes, incluidos jefes comunales oficialistas, por la idea de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años presente en el proyecto de Reconstrucción Nacional. Esta medida implicaría una menor recaudación de US$ 200 millones, afectando directamente el dinero recibido por los municipios.

Frente a las advertencias sobre recursos que dejarían de percibir las comunas, Kast aseguró que el Gobierno ha dialogado con alcaldes y alcaldesas. “He tenido dos diálogos muy grandes con alcaldes (…), con más de 200. Nosotros les hemos dicho que no habrá recorte en ningún beneficio social que se entregue, pero también queremos la colaboración y las ideas”, señaló.

Además, manifestó su intención de que la iniciativa concluya su tramitación durante julio para que pueda entrar en vigencia durante agosto. “Yo espero que sea dentro de julio, aunque yo no puedo determinar lo que defina el Parlamento, pero para nosotros sería muy importante que se pudiera cerrar y pudiéramos tener ya una ley para comenzar agosto”, indicó.

Los arrepentimientos

El presidente José Antonio Kast fue consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si existía algo de lo que se arrepintiera en estos más de dos meses a cargo del país. El mandatario reconoció que ha utilizado expresiones que, en algunos casos, podrían haberse formulado de otra manera en el debate público.

“Pueden haber palabras que uno puede haber usado de una manera distinta, porque eso genera mucho debate”, señaló, y al ser apuntado sobre los conceptos como “Estado en quiebra”, “recortes” o la idea de un “Estado en bancarrota”, afirmó que “uno quizás usaría una palabra distinta, dependiendo del lugar también”.

“Esto porque son muchas veces lugares muy amplios, donde uno tiene el diálogo ciudadano, hay muchas preguntas, y a veces uno le pone un acento a algo que quisiera después no ponerle, pero de ese uso de la metáfora, de la hipérbole o de otra palabra que haya podido usar, se genera un debate primero, pero después se produce un análisis en detalle”, afirmó.

El jefe de Estado añadió que ese debate incluso ha derivado en discusiones sobre políticas públicas específicas, como el caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). “Se generó un gran debate. No vamos a cortar ninguna ración de alimentos, pero sí hoy día volvemos a poner el foco en el buen uso de los recursos. Por lo tanto, el mal uso o el uso inapropiado de una palabra determinada genera una conversación y una reacción en política que puede ser positiva”, indicó.

Finalmente, consultado sobre si otra cosa es con guitarra, conocido refrán que hace alusión al realismo de gobernar, reflexionó: “Siempre es otra cosa con guitarra, pero puede ser mejor. Estamos trabajando para mejorar todas las cosas que se pueden haber desafinado, pero nunca perder de vista que estamos trabajando por las personas para mejorar la calidad de vida de los chilenos en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de infraestructura”, concluyó.

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