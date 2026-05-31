Confirman suspensión de clases por Cuenta Pública 2026: Revisa los colegios afectados

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó este domingo que se suspenderán las clases durante el lunes 1 de junio, fecha en la que se celebrará la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast a tres meses de su instalación en La Moneda.

Desde la entidad recordaron que esta medida es “considerando las medidas de seguridad y contingencia definidas por las autoridades pertinentes” y que la suspensión de clases será sin recuperación en los establecimientos instruidos.

¿En dónde se suspenderán las clases?

Fue a través de las redes sociales que la Seremi de Educación de Valparaíso informó que las clases se suspenderán para los establecimientos educacionales que estén ubicados en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

Revisa el listado de todos los colegios de Valparaíso:

Escuela Grecia

Escuela Ramón Barros Luco

Escuela Gaspar Cabrales

Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.

Liceo de Niñas

Escuela República de Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela Alemania

Escuela Doctor Ernesto Quirós

Escuela Especial de Lenguaje Bernardo O’Higgins

Colegio San Pedro Nolasco

Scuola Italiana Arturo Dell’Oro

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes

CEIA Valparaíso

En el caso de los colegios que no tendrán clases mañana en la comuna de Viña del Mar, estos serán:

Liceo René Descartes Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo

