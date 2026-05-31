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Confirman suspensión de clases por Cuenta Pública 2026: Revisa los colegios afectados

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El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó este domingo que se suspenderán las clases durante el lunes 1 de junio, fecha en la que se celebrará la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast a tres meses de su instalación en La Moneda.

Desde la entidad recordaron que esta medida es “considerando las medidas de seguridad y contingencia definidas por las autoridades pertinentes” y que la suspensión de clases será sin recuperación en los establecimientos instruidos.

¿En dónde se suspenderán las clases?

Fue a través de las redes sociales que la Seremi de Educación de Valparaíso informó que las clases se suspenderán para los establecimientos educacionales que estén ubicados en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

Revisa el listado de todos los colegios de Valparaíso:

  • Escuela Grecia
  • Escuela Ramón Barros Luco
  • Escuela Gaspar Cabrales
  • Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.
  • Liceo de Niñas
  • Escuela República de Uruguay
  • Liceo Eduardo de la Barra
  • Escuela Alemania
  • Escuela Doctor Ernesto Quirós
  • Escuela Especial de Lenguaje Bernardo O’Higgins
  • Colegio San Pedro Nolasco
  • Scuola Italiana Arturo Dell’Oro
  • Seminario San Rafael
  • Colegio Carlos Cousiño
  • Liceo Juana Ross
  • Liceo Coeducacional La Igualdad
  • Colegio Las Acacias
  • Colegio Salesiano
  • Colegio San Ignacio de Loyola
  • Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes
  • CEIA Valparaíso

En el caso de los colegios que no tendrán clases mañana en la comuna de Viña del Mar, estos serán:

    • Liceo René Descartes
    • Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo

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