Confirman suspensión de clases por Cuenta Pública 2026: Revisa los colegios afectados

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó este domingo que se suspenderán las clases durante el lunes 1 de junio, fecha en la que se celebrará la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast a tres meses de su instalación en La Moneda.
Desde la entidad recordaron que esta medida es “considerando las medidas de seguridad y contingencia definidas por las autoridades pertinentes” y que la suspensión de clases será sin recuperación en los establecimientos instruidos.
¿En dónde se suspenderán las clases?
Fue a través de las redes sociales que la Seremi de Educación de Valparaíso informó que las clases se suspenderán para los establecimientos educacionales que estén ubicados en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.
Revisa el listado de todos los colegios de Valparaíso:
- Escuela Grecia
- Escuela Ramón Barros Luco
- Escuela Gaspar Cabrales
- Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.
- Liceo de Niñas
- Escuela República de Uruguay
- Liceo Eduardo de la Barra
- Escuela Alemania
- Escuela Doctor Ernesto Quirós
- Escuela Especial de Lenguaje Bernardo O’Higgins
- Colegio San Pedro Nolasco
- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro
- Seminario San Rafael
- Colegio Carlos Cousiño
- Liceo Juana Ross
- Liceo Coeducacional La Igualdad
- Colegio Las Acacias
- Colegio Salesiano
- Colegio San Ignacio de Loyola
- Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes
- CEIA Valparaíso
En el caso de los colegios que no tendrán clases mañana en la comuna de Viña del Mar, estos serán:
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- Liceo René Descartes
- Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo
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