Durante la Cuenta Pública 2021, el presidente Sebastián Piñera dedicó minutos para aclarar que en Chile “no hay presos políticos”, una discusión que se arrastra desde el estallido social y que mantiene en el Congreso el proyecto de indulto a los detenidos desde el 18-O.

Al respecto, el diputado y precandidato presidencial, Gabriel Boric (CS), manifestó en CNN Chile que “cuando se utiliza la Ley de Seguridad Interior del Estado y el Estado se querella de manera casi indiscriminada por esta ley, y tenemos más de 400 condenas y miles de personas que han estado en algún momento presas producto de las manifestaciones vinculadas al estallido social, y en materia de violación de Derechos Humanos tenemos una sola condena (…), hay una disparidad en la justicia y una mala utilización, desde mi perspectiva, de la prisión preventiva que en algunos casos puede lindar con la prisión política“.

Incluso, enfatizó que “en Chile hay presos políticos hace mucho tiempo. Hay muchos presos en el marco del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Por ejemplo, la prisión que tuvo la machi Francisca Linconao me parece claramente un ejemplo de prisión política“, planteó.

De acuerdo con su consideración, “cuando hay una persona que pasa más de un año privado de libertad sin un juicio justo, porque está en una prisión preventiva con solamente carabineros de testigos, con testigos protegidos, sin cadena de custodia de la prueba, me parece que no hay justicia y se presta para decir que hay presos políticos en Chile“, añadió.

Dichas afirmaciones fueron refutadas por el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien destacó que “sigo creyendo que estamos en democracia y en eso discrepo profundamente con Gabriel”. Por tanto, “digo con mucha fuerza: en Chile no hay presos políticos por la revuelta social”.

El parlamentario oficialista hizo referencia, además, al reciente ataque registrado en la sede de la UDI por manifestantes que precisamente pedían la liberación de los detenidos. Un hecho que calificó como “grave y totalitario”.

“En Chile hay Estado de Derecho, hay separación de poderes. Muchas veces los poderes del Estado han fallado, pero acá es una línea muy riesgosa que se dice (…), porque al final están reconociendo que en Chile no hay democracia“, dijo.

Esto fue respondido por Boric, quien aseveró que “hoy día, por ejemplo, murió Jovino Novoa, cómplice activo de una dictadura criminal que, además, estuvo vinculado con graves casos de corrupción y fue condenado por aquello. Y ni un solo día de cárcel. Pero hoy día, a un ciudadano chileno, un profesor, por romper un torniquete, lleva un año preso“.

“Cuando se presenta ante los ojos del pueblo de Chile esa tremenda disparidad en los criterios del ejercicio de la justicia, uno dice acá hay algo que está mal”, apuntó.

“Tampoco valido que vayan a destruir la sede de un partido político por pensar distinto. En un futuro gobierno nuestro no validaríamos actos de agresión a quienes piensan distinto. Pero sí me parece importante recalcar que la justicia en Chile no se aplica de igual manera según la persona que se juzga“, sentenció el candidato del Frente Amplio.