Bianchi por megarreforma: “No tengo sesgo político ni ideológico, pero lo que está hoy no me gusta, así que no la puedo votar favor”

El senador independiente Karim Bianchi sostuvo este jueves que no votará a favor del proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno “por las condiciones en las que está hoy”.

“En las condiciones que está hoy el proyecto no lo voto a favor, pero tengo la esperanza de que el proyecto pueda mejorar. Yo quiero votarlo a favor (…). No tengo un sesgo político ni ideológico en esto. Quiero apoyar, quiero contribuir y quiero avanzar, pero esto que está hoy no me gusta, entonces no lo puedo votar a favor“, sostuvo en conversación con Hoy es Noticias.

#HoyEsNoticiaCNN | Karim Bianchi, senador independiente, por megarreforma: “En las condiciones que está hoy el proyecto no lo voto a favor, pero tengo la esperanza de que el proyecto pueda mejorar. Yo quiero votarlo a favor”@matiburgos

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Bianchi expuso que hay dos razones por las que no votará a favor del proyecto si se mantiene tal cual como ingresó al Senado: “Una reforma tributaria para mí tiene que tener justicia tributaria. Y si yo solamente beneficio a un sector de la economía y no garantizo que ese sector pueda tener reinversión, entonces no hay justicia tributaria. Porque no creo que llenando el chanchito arriba eso reparta para abajo”.

A esto le sumó que “es un proyecto que a mí no me garantiza que esté financiado y espero algo más de gente preparada para que no solamente mediante recortes pueda con eso justificar esta rebaja impositiva”.

En esa línea, manifestó que su condición para aprobar la idea de legislar debe ser que se garantice la reinversión.

“Bajamos del 27% al 23%. Mire, bájeselo al 20%, pero con una condición: que lo que se está rebajando sea para reinvertir, sea para colocar más sucursales, sea para contratar. Si la empresa quiere sacar esos fondos y se los va a llevar al bolsillo u otra inversión, bueno, entonces sí lo retira, paga impuesto. Esa es mi condición principal para aprobar el proyecto”, expresó.

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Respecto a la condición de invariabilidad tributaria sobre los impuestos corporativos, señaló que “la ley se cambia con ley. Nada en política es invariable. Nosotros no podemos garantizar a seis gobiernos que van a estar con una ley escrita en piedra. Si esto fracasa, por diez años un gobierno no va a poder cambiarlo porque a nosotros se nos ocurrió que sea invariable. Entonces, a mí no me mientan con el tema de la invariabilidad; para mí eso no tiene ninguna certeza“.

Asimismo, sostuvo que “acá lo que tenemos que hacer es tratar de ampliar el abanico, de escuchar, no eternizar la discusión. Y que ojalá, lo más importante de esto, es que no le pase lo mismo (al Gobierno) que le pasó al presidente Boric, que tramitó la reforma constitucional y se olvidó de que existía la reforma de pensiones, en materia de salud, y no se avanzó nada“.

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“Yo veo que en el Congreso ellos están paralizados en una reforma tributaria y se olvidaron de que los niños siguen yendo a la escuela, se olvidaron de que los pacientes siguen yendo a los hospitales, se olvidaron de que hay inseguridad. Entonces, no se olviden de eso, ya que Chile continúa aparte de su reforma tributaria“, añadió.

“Muestra lo peor de la política”: Bianchi arremete contra Kusanović

Bianchi también abordó las declaraciones del senador independiente Alejandro Kusanović, quien amenazó con votar en contra de la iniciativa al acusar una “exclusión del Gobierno”, ya que no se acercaron representantes del Ejecutivo a él para buscar su respaldo.

“Es indignante que, hasta la fecha, ningún representante del gobierno se haya acercado a dialogar conmigo. El Ejecutivo ha preferido negociar con sectores de izquierda a espaldas del diputado Riquelme y mías”, dijo en ese entonces Kusanović.

Para el senador Bianchi, la actitud de su par “muestra lo peor de la política: que alguien piense que puede tener una agencia de empleo para colocar gente. Yo no he colocado a nadie en el gobierno, en la delegación, en el gobierno regional, en ninguna cosa. Entonces él puede votar lo que se le antoje, pero me parece que lo que hace es absolutamente reprochable cuando dice ‘mi voto tiene un precio, o yo no le voto porque a mí no me colocaron una autoridad'”.

#HoyEsNoticiaCNN | Karim Bianchi, senador independiente, por megaproyecto: “Lo que hace Kusanović es absolutamente reprochable, cuando dice que mi voto tiene un precio o no voto porque no colaron una autoridad”@matiburgos

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A eso agregó que “es de lo menos serio del mundo no votar las cosas por sus méritos, sino por los beneficios individuales que uno puede tener o la concentración de poder. Yo creo que está equivocado y su sector tendrá que ver cómo maneja eso, pero yo no puedo estar menos de acuerdo con ese tipo de política de colocar un precio al voto, porque eso ensucia todo“.

Por último, se refirió a las diferencias en las declaraciones entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, respecto a posibles cambios en la reforma tributaria tras los resultados del Informe de Finanzas Públicas.

“Es bastante infructuosa, pero también habla del nerviosismo y de la falta de preparación que existió en la etapa previa, que fue la Cámara de Diputados, donde agilizaron el proceso de una u otra forma; no existió el diálogo necesario, las proyecciones fueron totalmente sobreestimadas, donde tenemos también un escenario que es la incertidumbre del endeudamiento que vamos a tener como país”, indicó.

Por último, comentó que “cada elemento que puede sacar cada ministro puede ser sensible en cuanto a la coordinación del mensaje. (…) Lo que existe hoy día de proyecto, por sí solo, no convence a una gran mayoría. Por tanto, tienen que ampliar el abanico para así poder tener un proyecto que realmente pueda sustentarse, pueda recoger políticamente y socialmente algo que se sostenga en el tiempo“.