Plan de Reconstrucción Nacional: Gobierno prevé que el proyecto tenga superávit fiscal en 2035 y supere los US$ 5.600 millones en 2050

El presidente José Antonio Kast firmó este miércoles el proyecto de ley del “Plan de Reconstrucción Nacional”, un proyecto económico con el que busca reactivar la inversión, impulsar el empleo y acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes como los incendios del 2024 en Valparaíso y de este año en el Ñuble y Biobío.

En concreto, entre las medidas que más impacto tendrán para el efecto fiscal del proyecto, destaca la reducción de impuesto a las empresas, que bajará progresivamente de un 27% este 2026, pasando por 25,5% en 2027, 24% en 2028, hasta llegar a un 23% en 2029, con lo que Chile quedará en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En esa línea, otras medidas que contempla el Plan de Reconstrucción Nacional se encuentran la reintegración del sistema tributario, con el que se busca avanzar hacia la reintegración del sistema tributario mediante una reducción gradual de la obligación de restitución asociada a los créditos por impuesto de primera categoría.

Asimismo, se busca eliminar la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), para recaudar esos impuestos de forma directa.

¿Disminuirá la recaudación con las medidas del proyecto?

Según las proyecciones del Ejecutivo, se espera que para 2028 el aporte de las empresas al fisco se reduzca en US$ 1.350 millones y para el 2050 en US$ 3.200 millones. Mientras que con la reintegración del sistema tributario, la recaudación del fisco disminuirá en US$ 39 millones para el 2028 y US$ 841 millones en 2050.

Sin embargo, con la eliminación de la franquicia tributaria Sence, aspiran a recaudar US$ 342 millones el 2028 y US$ 575 millones en 2050.

Gobierno prevé un superávit fiscal del proyecto en 2035

Respecto a las proyecciones del Plan de Reconstrucción Nacional, con las que espera hacerle frente a las medidas tributarias, el gobierno espera aumentar la recaudación principalmente mediante el crecimiento con la reducción de impuestos a las empresas, la limitación de los plazos para permisos y la invariabilidad tributaria.

Si bien la reducción del impuesto de primera categoría disminuirá el aporte fiscal, el Ejecutivo espera que se recauden US$ 170 millones en 2028 y que esta cifra aumente progresivamente hasta US$ 2.375 millones en 2050.

Por su parte, la limitación de la permisología traería ingresos por US$ 335 millones en 2028, US$ 1.732 millones en 2035 y US$ 2.627 millones en 2050. Mientras que la invariabilidad tributaria no presentará aportes en 2028, sí lo hará desde 2030 con US$ 333 millones, US$ 863 millones en 2035 y US$ 2.555 millones en 2050.

De esta manera, considerando todos los factores presentados por el Ejecutivo en el Plan de Reconstrucción Nacional, el proyecto alcanzará su mayor déficit fiscal en 2028 con US$ 1.807 millones, para luego disminuir hacia el fin del gobierno de José Antonio Kast en 2030 a US$ 1.391 millones.

Sin embargo, prevén que las medidas traigan cifras positivas para el 2035, cuando el proyecto alcance un superávit fiscal de US$ 1.358 millones, y en 2050 llegue a US$ 5.631 millones, un 0,78% del PIB.