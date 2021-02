En un nuevo panel de conversación en Aquí Se Debate pudimos conocer a dos candidatas a la Convención Constitucional por el norte de nuestro país: Vianney Sierralta (IND), candidata por el distrito 3, y Catalina Jones (DC), por el distrito 5.

Uno de los temas tratados en las discusiones en torno a la nueva Constitución ha sido cómo abordar la relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios anteriores a la creación de esta patria.

En ese sentido, Sierralta aseguró que aún cuando ya somos un país plurinacional, es fundamental escribirlo en la nueva carta magna. “Debe ponerse. Recuerda lo que dijo Hannah Arendt: por más que nosotros creamos en los derechos esenciales, estos se deben escribir, para que a la hora de defenderlos, tenerlo en nuestra Constitución y poder hacerlo”, afirmó la independiente.

Por su parte, Jones indicó que efectivamente “los pueblos originarios tienen que ser reconocidos en el Constitución y se tiene que entender que somos un gobierno pluricultural, donde existen diversas cosmovisiones de la existencia humana y la comunidad“, pero que no estaría de acuerdo en la autonomía territorial.

Lee también: “Vamos camino a una sociedad de adulto mayor”: Silva y Young en debate por la seguridad social

“No estoy de acuerdo en que se les entregue un territorio. Soy partidaria que Chile siga siendo un país unitario, pero sí tiene que establecerse un gobierno pluricultural”, explicó.

Por otro lado, también debatieron sobre la forma en que la ciudadanía tenga mayor participación en la política y en la toma de decisiones, así como también cesar de sus funciones a una autoridad elegida por voto popular.

“Por supuesto debe existir un referéndum revocatorio. Lo que demostró el estallido social es que la ciudadanía no está dispuesta a dejar en los hombros de la clase política las decisiones fundamentales. En este momento, el referéndum es un mecanismo de democracia directa que va a permitir la participación ciudadana. Ya no vamos a cometer el mismo error del SÍ y el NO en donde pasamos la responsabilidad a la clase política”, dijo por su parte la candidata independiente.

La candidata demócrata cristiana también está de acuerdo con el referéndum, así como otros medios de participación ciudadana, pero que hay que “regularlos muy bien”. “Puede usarse como mecanismo de persecución política“, agregó.