En un nuevo programa de Aquí Se Debate, estuvieron los candidatos/as constituyentes Ernestina Silva (PR) por el D1 en la Lista del Apruebo y Patricio Young (IND) por el D7 en la Lista Independientes No Neutrales.

Las comunas del distrito 1 son Arica, Camarones, General Lagos y Putre. Mientras que en las comunas del distrito 7 está Concón, Juan Fernández, Valparaíso, Rapa Nui, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo.

Ya en el debate, para ambos candidatos la seguridad social fue uno de los temas anclas de su candidatura. El sistema de pensiones y una intervención estatal en esta vía, son las prioridades que afirman se deben establecer en una futura Constitución.

El independiente Patricio Young señaló que “en un Estado social de derecho deben haber varios derechos garantizados y uno de ellos es el de la seguridad social”. Y también reconoció que “naturalmente este no es un proceso que se vaya a hacer de la noche a la mañana”.

“Muchos dicen ‘de dónde se va a sacar la plata’, y esta se debe sacar de mayores impuestos, pero también de un proceso que tiene que desarrollar el país, uno que se tiene que demorar 4 ó 5 años, lo que el Estado determine, pero por primera vez tenemos un proyecto de sociedad que queremos construir”, afirmó.

En tanto, Ernestina Silva indicó: “No podemos seguir con que los adultos mayores tengan una pensión miserable. Muchas veces ni siquiera les alcanza para pagar sus remedios. Por lo tanto, el Estado debe de hacerse presente y ser el garante de la salud y bienestar de nuestros habitantes”.

“No hay que olvidar que el día de mañana van a ser muchas las personas de tercera edad, porque hoy la gente no quiere tener hijos. Vamos camino a una sociedad de adulto mayor. Pero también el adulto mayor de hoy no es el mismo que el de hace 20 años atrás. El de hoy muchas veces es autovalente y muchos de ellos trabajan porque las pensiones no les alcanza”, añadió.

“El Estado debiera de ser parte de esta nueva previsión para que las pensiones realmente cubran las necesidades de quienes han dado toda su vida por un Chile mejor y más justo”, recalcó finalmente.