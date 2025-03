Antonio Walker dice que alcaldes de zonas rurales “no tienen recursos ni facultades para proteger a vecinos”

En entrevista con CNN Chile Radio, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura también abordó que las personas de zonas rurales no denuncian hechos de violencia "porque se ha constatado mucha impunidad".

Este martes la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) presentó el primer barómetro de robo agrícola, que se realizó entre el 6 y el 13 de marzo, en el contexto del asesinato del matrimonio González Calleja en Graneros.

En entrevista con CNN Chile Radio, el presidente de la asociación, Antonio Walker, abordó la situación y también se refirió a los comentarios del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien recientemente habló sobre la seguridad en los municipios rurales.

“Aquí dejémonos de llorar. Las municipalidades tienen más plata porque con el Royalty Minero le metimos dinero a los municipios rurales. Entonces, todos debemos ponernos serios, trabajar con los agricultores, los gobiernos regionales, el Estado central y los municipios para implementar televigilancia”, afirmó la autoridad.

En ese sentido, Walker evitó entrar en polémica con Valenzuela, aunque afirmó que en el mundo rural existe una desventaja porque no hay estadística.

“¿Por qué no tenemos estadística? Porque no hacemos las denuncias. ¿Por qué no hacemos las denuncias? Porque se ha constatado mucha impunidad. Entonces la víctima, el afectado, dice ‘¿para qué voy a hacer la denuncia si hay mucha impunidad?’ Y en definitiva, los casos no se resuelven”, dijo.

Consultado sobre qué pasa con los recursos otorgados a los municipios que provienen del Royalty Minero, el líder de la SNA recalcó que en Chile hay 263 comunas rurales y que se ha trabajado con los alcaldes, pero hay un problema.

Los alcaldes “no tienen los recursos y no tienen las facultades para proteger a los vecinos. Ese es el problema de fondo”.

En esa línea, planteó que necesitan recursos y facultades para hacer frente a la delincuencia.

Delitos con más ocurrencia en el mundo rural

Walker aseveró que el robo de insumos agrícolas es el que más domina porque “Chile es un país que tiene agricultura muy sustentable, donde para exportar a mercados nichos y sofisticados, tienes que estar certificado y estos productos tienen que estar registrados en el registro mundial de agroquímicos. Entonces son productos carísimos”.

Le sigue los sistemas eléctricos, como equipos de riego, transformadores, tractores, entre otros.

Sin embargo, recalcó que durante el último tiempo se han observado los “asaltos a casas de campo, con mucha violencia”.

“No quiero hacer un punto político, aunque tiene mucho de política. Este es un tema que tenemos que abordar como un tema país, como un tema de Estado. Y cuando digo Estado, aquí está involucrado el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, que es el responsable de que exista el orden público en Chile”, acotó.

Críticas al ministro de Agricultura

Antonio Walker también profundizó en la controversia que rodea al ministro Esteban Valenzuela.

“Yo creo que el ministro lo reconoció, no fue una expresión feliz. Qué bueno que lo haya aclarado. El tema realmente importante es el tema de la delincuencia rural”.

Y añadió: “Yo creo que en eso nos debemos concentrar. Más allá de una declaración desafortunada, yo creo que el tema importante aquí es lo que está ocurriendo con la violencia rural. Ayer hicimos una encuesta y realmente es brutal lo que dice la encuesta”.