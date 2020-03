Este martes, el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, anunció el cierre total de sus fronteras como una medida para evitar el contagio de COVID-19 en la isla.

“Hoy fue el último vuelo desde Santiago, probablemente mañana arribe un vuelo desde Tahití”, dijo el jefe comunal. Este último paso de una aeronave por la isla contempla sólo el abordaje de pasajeros.

Edmunds afirmó que esta medida regirá incluso para los rapanui que se encuentran en Chile continental y que regirá durante 14 días.

Lee también: Felipe Alessandri: “He solicitado al Ministerio de Economía y de Salud que se evalúe el cierre de los malls”

Además, aseguró que se encuentran coordinando un vuelo sin pasajeros que llegue a Rapa Nui para llevarse a las personas que deseen volver al continente.

El alcalde señaló que esta medida la tomó ante la “ausencia” del poder Ejecutivo, lo que lo obligó a llevar a cabo la suspensión de vuelos en coordinación con Latam.

“Llamé varias veces a varias autoridades, una de ellas la Seremi de Salud en la Quinta Región, donde me explicó su situación y me dijo que no tiene ninguna potestad para tomar decisiones importantes como la que yo estaba pidiendo dado que dependía del nivel central”, explicó.

Lee también: Paula Daza y coronavirus en Chile: “El número de contagios tiene relación con nuestra buena capacidad diagnóstica”

En ese sentido, Edmunds señaló que había coordinado una conversación con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, la que finalmente no habría ocurrido. “Quise contactarme con el subsecretario del Interior, con quien finalmente hablé anoche (lunes) y él me dio a entender que no se iba a tomar ninguna medida y que había que dejar pasar un tiempo para ver qué hacíamos”, agregó.

“Yo no puedo vivir con autoridades que no toman decisiones importantes cuando estoy en una situación de emergencia sanitaria”, afirmó Edmunds.

Ante la consulta si es que un vuelo de la FACH puede ingresar a la isla, el alcalde señaló que lo podrá hacer en tanto “los pasajeros que vienen arriba no me traigan COVID-19”. Asimismo, aseguró que si bien no tienen cómo llevarlo a la práctica, harán lo posible para evitar que cualquier aeronave pare en Rapa Nui. “No tenemos armas, pero sí tenemos voz para parar amenazas”, reiteró.

Lee también: Reforma el código sanitario: Ingresan proyecto para congelar los precios de insumos médicos y medicamentos