Durante la tarde del lunes, Chile y Brasil entraron en la lista de Argentina de países considerados de riesgo por la transmisión de coronavirus. En territorio nacional ya hay 201 casos confirmados, con lo que nuestro país encabeza el nivel de contagios en Sudámerica en relación a la cantidad de habitantes.

En entrevista con Marca Registrada de CNN Chile, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo que “todos los países que tienen circulación viral hasta el día de hoy, que son prácticamente la mayoría de los países del mundo -por eso se ha declarado una pandemia-, son de riesgo de contagio. De hecho, la OMS ha declarado de alto riesgo todos los países del mundo”.

Sin embargo, justificó que “el número de contagios que tenemos en nuestro país también tiene relación con la capacidad diagnóstica. Nuestro país tiene una muy buena capacidad diagnóstica”.

“La gran característica que tiene nuestro país es que hace una muy buena vigilancia, es decir, todo aquel caso que tiene el antecedente de haber tenido contacto con coronavirus, o una persona que ha viajado a otro país, o una persona que se sospecha que por distintas situaciones puede estar con coronavirus, se hace el diagnóstico”, argumentó.

De acuerdo a la subsecretaria, podrían existir países en los que haya tantos o más casos que en Chile, pero que aún no los hayan diagnosticado: “nuestros números demuestran la realidad que estamos viviendo. Probablemente hay otros países en que ese nivel de vigilancia no es tan efectiva”.

Interferón Alfa 2B de Jadue

Los alcaldes han decidido tomar sus propias medidas ante el avance del coronavirus. En esa línea, el jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue, decretó estado de emergencia comunal y anunció la importación del Interferón Alfa 2B, “medicamento cubano usado con éxito en China y España”, aseguró. Éste sería administrado sólo a personas contagiadas de alto riesgo.

Sin embargo, Daza descartó que dicho medicamento sea efectivo: “en el día de hoy no hay ningún medicamento que haya demostrado que es un tratamiento para el COVID-19. No tenemos vacunas, no tenemos ningún tratamiento, esto no ha sido reconocido por ninguna institución de reconocimiento ni nacional, ni a nivel internacional. Estamos hablando de las agencias de registros tanto europeas, como americanas, como la chilena”.

Además, sostuvo que “hay un porcentaje de personas que tiene una enfermedad grave o una enfermedad que puede terminar con una neumonía y puede ser hospitalizado, y en ellos lo que sí se sabe es que el mejor tratamiento es estar hospitalizado en una unidad de intermedios, en una unidad de cuidados intensivos, para manejar el tratamiento general, pero no hay un medicamento que ataque el coronavirus”.