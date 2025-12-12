Rojas y salida de Machado de Venezuela: Es un indicador de que incluso en el chavismo están repensando su posición

El director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la U. Finis Terrae entregó un análisis del panorama global, específicamente en lo que ocurre en el Caribe con la presencia militar marítima de EE.UU. frente a Venezuela y el reciente Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora.

Estados Unidos continúa su presión en el Caribe frente a Venezuela. El último hecho que se sumó a las acciones marítimas estadounidenses fue la incautación de un buque petrolero que transportaba crudo desde Venezuela, el que sería llevado a un puerto norteamericano para requisar el crudo.

Para Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, esto fue el último acto con el que “se cae la máscara” de lo que buscaría realmente Donald Trump en el Mar Caribe.

Por otro lado, María Corina Machado llegó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. Si bien no pudo recibirlo personalmente, sí aprovechó de dar conferencias de prensa para abordar cómo fue su salida de Venezuela, hecho que revela un flanco para Maduro.

Sobre esto conversó en Hoy Es Noticia el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas, quien explicó qué es lo que se devela de esta tensión en el Caribe y lo ocurrido con Machado.

Para el académico no es plausible que la líder opositora venezolana hubiera podido dejar el país caribeño sin que en algún control interno se percataran de quién era ella. “Es sin duda un indicador claro de que dentro de Venezuela, su estructura militar o incluso del chavismo puede y debería haber sectores que hoy día estén repensando su posición al país, su lealtad hacia Maduro y no sería de extrañar que esto vaya en aumento”, comentó Rojas.

Esto mismo da cuenta de algo que para el académico ya se viene hablando desde hace un tiempo: cuándo deja el poder el líder del régimen. Y qué ocurrirá con él tras entregar el poder.

En ese sentido, Rojas comentó que será clave para Maduro acudir a algún país que no haya firmado el Estatuto de Roma “y que por lo tanto no esté afecto a la Corte Penal Internacional”. Esto se traduce en que estos países no están obligados a entregar a un fugitivo a nivel internacional.

Asímismo, mientras se habla de cómo sería el escape de Maduro, Machado admitió que ha trabajado en conjunto con el gobierno estadounidense, que para Rojas es parte de cómo se planifica el día después y la transición a la administración que asuma.

“El día después, probablemente, es el escenario más difícil que enfrenta no solo la oposición venezolana sino también Estados Unidos y también América Latina: cómo evitar que la salida de Maduro genere un desbande de las fuerzas chavistas, que no derive en una guerra civil, que no signifique tener al ejército chavista en contra”, acotó.

Estrategia de Trump en América Latina

Hace pocos días la administración de Trump dio a conocer su “Nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025”, donde marca puntos clave respecto a los intereses de Estados Unidos en el territorio latinoamericano, en una suerte de reconfiguración de las potencias mundiales.

“América Latina desapareció de la mirada estadounidense después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ahí Estados Unidos se enfocó al 100% en Medio Oriente durante prácticamente dos décadas y dejó a América Latina completamente fuera de su radar”, aseguró.

El escenario cambió. Hoy el discurso de los estadounidenses posiciona a algunas naciones como “aliadas”, lo que sin necesidad de explicitarse plantea la existencia de enemigos. Esto, añadió Rojas, responde también a cómo China se ha instalado con fuerza en el continente.

Sumado a esto, si las predicciones de las encuestas de opinión son ciertas, José Antonio Kast será el próximo presidente del país y por lo tanto bajo su administración podría experimentar complejidades en las relaciones internacionales. “Tener que elegir entre una potencia u otra nos retrotrae a los tiempos de la Guerra Fría”.