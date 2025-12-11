Buque venezolano que incautó Estados Unidos será llevado a uno de sus puertos para confiscar el petróleo

La Casa Blanca informó que sus autoridades tomarán posesión del crudo que transportaba la embarcación, luego que fuera incautada en el Caribe. Esto, en medio de los ataques fatales que ha conducido la administración de Trump frente a las costas venezolanas.

(CNN) – El buque petrolero que transportaba crudo venezolano incautado por Estados Unidos esta semana viajará a un puerto estadounidense, donde las autoridades estadounidenses pretenden tomar posesión de su cargamento de petróleo, informó la Casa Blanca.

Al día siguiente de que el petrolero fuera incautado en el Mar Caribe, equipos estadounidenses estaban a bordo entrevistando a miembros de la tripulación y tomando evidencia relevante, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a los periodistas en la Casa Blanca.

Ella dijo que Estados Unidos se adherirá a la ley al confiscar el petróleo.

“Existe un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal se seguirá”, dijo Leavitt.

El Departamento de Justicia había ejecutado una orden de incautación del buque por sus vínculos con entidades iraníes sancionadas. Leavitt afirmó que la decisión de Trump de incautar el petrolero, junto con las operaciones en curso contra presuntos barcos narcotraficantes en la región, subrayaba el compromiso del presidente con la seguridad en el hemisferio occidental.

“El presidente está comprometido a detener el flujo ilegal de drogas a nuestro país. También está plenamente comprometido a implementar la política de sanciones de esta administración. Y eso es lo que ustedes y el mundo presenciaron ayer”, dijo.