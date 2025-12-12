Nuevas fotos de Epstein muestran a Trump, Clinton y otras figuras políticas poderosas de EE.UU.

Demócratas del Congreso publicaron imágenes obtenidas de la propiedad del fallecido financiero, intensificando el escrutinio sobre sus vínculos con la élite global y desatando un enfrentamiento partidista.

(CNN) – Un comité del Congreso estadounidense publicó nuevas fotos de la propiedad de Jeffrey Epstein que muestran al expresidente Donald Trump, al exmandatario Bill Clinton y a otras figuras poderosas en la órbita del condenado traficante sexual.

Las imágenes, que incluyen una con condones de broma con el rostro de Trump, refuerzan los vínculos documentados entre Epstein y una red de hombres influyentes, aunque ninguna muestra conducta sexual explícita.

Una investigación que aviva la polarización

La publicación desató un inmediato cruce de acusaciones partidistas. Los demócratas, que lideraron la divulgación, argumentaron que es hora de “poner fin a este encubrimiento”. Un portavoz republicano del comité contraatacó, acusando a la oposición de “seleccionar fotos cuidadosamente” para crear una narrativa falsa contra Trump.

Mientras las investigaciones continúan, varios de los retratados, como Clinton y Bill Gates, han negado conocimiento previo de los crímenes de Epstein o han expresado arrepentimiento por haberlo frecuentado.