La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), se refirió a diversos temas de la contingencia política. Su posición frente a los dos proyectos de retiro del segundo 10%, el del gobierno y el que nació en el Congreso, y los nombres que lideran las encuestas con miras a la carrera presidencial son algunos de los temas que abordó.

En entrevista con CNN Chile, la legisladora adelantó que votará a favor del proyecto del retiro enviado por el Ejecutivo, ya que “permite un segundo retiro del 10% y, como quedo hoy aprobado por las comisiones unidas, es casi igual al del proyecto que propone la reforma constitucional que proviene de la Cámara de Diputados”.

Lee también: Segundo 10%: Fijan fecha en que el TC analizará si recurso del gobierno es admisible

Eso sí, afirmó que “voy a votar a favor el proyecto de reforma constitucional, lamentablemente el gobierno la llevó al Tribunal Constitucional (TC)”.

Consultada por qué no puede discutirse derechamente la iniciativa enviada por el Ejecutivo, ya que la otra propuesta será llevada al TC, Muñoz indicó que “tenemos le deber de tramitar los proyectos desde que ingresan”. “No estoy en condiciones de paralizar la tramitación de la reforma para poner en tabla el proyecto de ley del gobierno. Se tramita la reforma, se aprueba o rechaza, pero hay que darlo de cara el país”, añadió.

Relación Congreso y La Moneda

“Hay una hostilidad muy fuerte del Ejecutivo al poder legislativo y eso me ha preocupado durante todo este año”, indicó la senadora Muñoz por la relación que ha tendido La Moneda con el Congreso, particularmente con la decisión de llevar la reforma constitucional por el retiro de fondos al TC.

Sobre las criticas de un supuesto “parlamentarismo de facto”, la senadora respondió que “es un titular que se ha puesto por estos días cuando el gobierno ha percibido que, a través de esta reforma constitucional, estamos inundando las prerrogativas presidenciales”, pero destacó que “hay una limitación muy fuerte”.

Lee también: Diputados de Chile Vamos acusan un “golpe de estado blando” tras proyecto para adelantar elecciones

Por el contrario, la presidenta del Senado declaró que “estamos ahogados por el hiperpresidencialismo” y que “tenemos un gobierno que ha estado paralizado política y legislativamente, entonces hemos tenido que hacernos cargo de lo que está pasando en el país. Sería una irresponsabilidad nuestra como representantes populares dar la espalda a lo que está sucediendo, más aún en el marco de una pandemia. Hemos tenido que tomar iniciativas”.

Eso sí, expresó estar en desacuerdo con los parlamentarios de oposición que han propuesto adelantar las elecciones presidenciales: “No estoy de acuerdo en alterar el Estado de Derecho, la democracia, los ritmos que democráticamente se deciden. El presidente Sebastián Piñera, nos guste o no, fue elegido democráticamente y tendrá que terminar su mandato”. “Generar este tipo de crisis que se acercan a rupturas institucionales no estoy de acuerdo”, añadió.

“Desprecio por los trabajadores”

Otro de los temas que abordó fueron las palabras del presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, quien indicó en Radio Pauta que “hay rubros de la economía donde está costando lograr las dotaciones laborales, hay empresas agroindustriales que yo conozco que no han logrado superar el 90% de las dotaciones porque precisamente las personas no quieren trabajar”.

“Las palabras de Juan Sutil expresan un desprecio absoluto por los trabajadores chilenos, lo único que quieren las familias es tener una fuente de ingresos”, declaró Muñoz, quien agregó que “esas palabras son de desprecio absoluto, habla muy mal de un empresario, que es el que tiene que generar empleo en nuestro país, porque si señala que los chilenos y chilenas son trabajadores flojos, bueno, creo que estamos en otro momento y en otra orbita del planeta”.

Jiles y Jadue

Muñoz también cuestionó los dichos de la diputada Pamela Jiles (PH), quien le dijo al senador José Miguel Insulza (PS) que “se cambie lo pañales”. “Cuando hay faltas de respeto y el lenguaje se desborda, eso también hace un daño enorme a los procesos democráticos, un daño enrome al fortalecimiento de las instituciones y a poder dialogar”, apuntó la senadora.

En la misma línea, sumó que “cuando eso no respeta, estamos muy cerca del autoritarismo y eso le hace muy mal a la construcción de una política democrática” y que “cuando uno quiere imponer lo que uno piensa a cualquier costo, eso lo siento poco democrático y si se puede expresar como autoritario, lo expreso como autoritario”.

Finalmente, sobre la posición privilegiada del alcalde Daniel Jadue (PC) en los sondeos como posible figura presidencial de la oposición, y la ausencia de nombres de la ex Concertación en esos puestos, Muñoz indicó que “los liderazgos que se ofertan desde nuestra línea no son atractivos, no han logrado configurar la atención de las chilenas y chilenos”.

Pese a lo anterior, aseveró que “el alcalde Jadue ha tenido una presencia consistente en muchas innovaciones que han hecho sentido a gran parte de la ciudadanía” y que “no tengo ningún prejuicio por el PC y lo encuentro un gran líder y en la medida que comparta su programa, no tengo ningún prejuicio a votar por un candidato o candidata de esas filas”.