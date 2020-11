El presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, causó profunda molestia en redes sociales luego de una entrevista concedida a Radio Pauta.

El líder del empresariado se refirió a la falta de personal que afecta a algunas empresas. “Hay rubros de la economía donde está costando lograr las dotaciones laborales, hay empresas agroindustriales que yo conozco que no han logrado superar el 90% de las dotaciones porque precisamente las personas no quieren trabajar”.

En ese sentido, afirmó que si bien hay un grupo de estas personas que “legítimamente” no lo hace porque aún tiene temor de contagiarse por la pandemia, “una buena parte es porque no quiere perder los beneficios que han sido entregados (por el Estado), y en buena forma está bien que así ocurra, pero lo concreto es que no están logrando las dotaciones” por el Estado.

Por otra parte, y respecto al segundo retiro del 10% de las AFP, Sutil cuestionó la iniciativa porque, a su juicio, existen políticas gubernamentales que hacen innecesaria esa entrega de recursos.

“¿Es tan importante sacar el 10% cuando tienes políticas públicas que hoy día están dando respaldo a las pymes como el Fogape, están dando respaldo a través de rebajas tributarias, el subsidio al empleo, con 150 mil personas que se han incorporado? Entonces, yo honestamente creo que no amerita un retiro masivo de los fondos”, expresó.