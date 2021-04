Andrea Slachevsky, académica de la Universidad de Chile y autora del estudio “Impacto de la Distancia Física en Cuidadores con Demencia Durante la Pandemia“, conversó con CNN Chile acerca de los resultados y sobre cómo se debe trabajar en base a ellos.

La académica indicó que “desde el inicio de la pandemia uno podría preguntarse cuál debería ser el impacto de las cuarentenas en personas que tenían menos capacidades de adaptarse por si mismo y también en los cuidadores, considerando lo que significaba más aislamiento y menos redes de apoyo de los que se contaba normalmente”.

El estudio, que fue elaborado en conjunto por profesionales de Brasil y Argentina, contempló una encuesta que consutló sobre los síntomas cognitivos para saber si habían notado cambios, también la conducta social y las enfermedades, además de la consecuencia en quienes tenían a cargo el cuidado de las personas diagnosticadas con alguna patología mental.

Lee también: 3 momentos que dejó la entrevista a Javiera Parada en Tolerancia Cero

Los resultados en general mostraron que los cuidadores referían un declive en aproximadamente un 50% en casi todos los ítems de las dificultades cognitivas de las personas con demencia. Además, percibieron un aumento en la irritabilidad de la conducta y trastornos del sueño. En tanto a los cuidadores se concluye que muestran mayor cansancio y aislamiento.

“No podemos dejar de lado a todas las otras personas que requieren apoyo y pensar que las cosas pueden esperar“, sostuvo en relación a las patologías crónicas mentales.

El estudio, explica Andrea, “pone de manifiesto que en todos los países las demencias suman un porcentaje muy significativo de personas y también dice de las brechas que tenemos como servicio de salud y como sociedad para apoyar a las personas. En ese sentido, la profesional habló de “el gran desafío” que presentará desarrollar respuestas efectivas tanto en pandemia de COVID-19 como más allá de ella.

Slachevsky continuó haciendo hincapié en no olvidar, sobretodo en el contexto actual, a las personas con una situación mental desfavorable o dañada y mostró su preocupación ya que “se han discontinuado muchas de las atenciones porque no había modo de hacer atenciones que no fueran presenciales“.

Lee también: Galli por expulsión de migrantes: “No hay ninguna intención comunicacional, simplemente tomar medidas sanitarias”

Lo anterior genera que un paciente con alta demanda se atrasa no solo en el diagnóstico, sino que también detiene su tratamiento en medio de la necesidad del cuidado que va de la mano también con un rol muy importante que debe otorgar la familia y el círculo cercano.

La profesional llamó a tratar las enfermedades necesarias para que la pandemia no sea una enfermedad agravante en lo psicológico para quienes posean patologías mentales crónicas. En esa línea, Slachevsky declaró que “cabe preguntarse si estamos aumentando el potencial daño asociado al COVID (…) Es tiempo de decir ‘si yo no tengo capacidad, qué es lo que hago como país, qué es lo que hago como Estado para crear esa capacidad’“.

Finalmente, en cuanto a las recomendaciones dijo que “como cuidador, se va a tener que hacer cargo de una doble realidad porque la persona con demencia muchas veces no entiende lo que es la cuarentena ni las medidas de distanciamiento físico. Muchas veces va a tener que apoyarlo sin esperar una participación activa porque el otro sigue las medidas en condiciones que no lo entiende”.

Sobre la misma línea, hizo una crítica al horario de la franja deportiva y recomendó buscar otro horario para que las personas con problemas de salud mental puedan desenvolverse en una rutina en exterior.