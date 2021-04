3 momentos que dejó la entrevista a Javiera Parada en Tolerancia Cero

La actriz y gestora cultural, Javiera Parada, fue entrevistada este domingo en un nuevo capítulo de Tolerancia Cero.

La integrante del comando del candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, se sometió a la preguntas del panel y se refirió -entre varios temas- a las críticas por apoyar la postulación del ex ministro de Hacienda a La Moneda.

A continuación, repasamos los 3 momentos de Javiera Parada en el octavo capítulo de la temporada 2021 del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por apoyo a Ignacio Briones

“Mi madre no está de acuerdo con la decisión que he tomado. Ahora, no es primera que está en desacuerdo con decisiones que tomo. Yo he tomado varias decisiones políticas difíciles en mi vida que han tenido que ver con ser coherente con lo que pienso y no hacer lo que se supone que tengo que hacer“.

2. Su opinión sobre Daniel Jadue

“A Daniel Jadue le conozco una muy interesante gestión como alcalde, creo que ha hecho cosas muy innovadoras que ha inspirado entre otros a Joaquín Lavín, pero no sé muy bien cuáles son sus propuestas para la economía y educación. No creo que el pueblo de Chile quiera elegir a un militante de un partido marxista leninista, que ha estado defendiendo de alguna manera la destitución del presidente democráticamente elegido”.

3. Por gestión del ex ministro Blumel durante el estallido social

“Cualquier gobierno que se habría enfrentado al estallido, habría tenido que enfrentar a una fuerza policial que no estaba preparada ni por formación ni protocolos y la deuda de la reforma a Carabineros es una deuda con nuestra democracia (…) Fue el mismo ministro Blumel que convocó a Carabineros y puso la primera restricción al uso de escopetas, y luego, unas semanas después, se prohibió absolutamente su uso. Es el ministro Blumel el que encabezó esos cambios y, precisamente, por su preocupación por cómo estaban ocurriendo las violaciones a los DD.HH.”.