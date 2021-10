Hace algunos días el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella presentada en contra del presidente Sebastián Piñera por el delito de negociación incompatible, vinculado al caso de compraventa de la minera Dominga.

En conversación con CNN Chile, el abogado querellante Luis Mariano Rendón se refirió a la entrevista que dio este domingo el ex fiscal Guerra, quien llevó a cabo la investigación del caso Exalmar en el año 2017.

“El fiscal Guerra reconoce que respecto de esta arista, particularmente de la tercera cuota, no hubo una investigación exhaustiva y por lo tanto creemos que eso reafirma la necesidad de que en esta oportunidad si se haga una investigación como corresponde”, manifestó el abogado.

Respecto a la querella presentada por él mismo, Rendón aseguró que el tribunal “estimó que los hechos pueden ser constitutivos del delito de negociación incompatible (…) y que además no aparecen causales de extinción de responsabilidad”.

Asimismo, el querellante no descartó levantar acciones judiciales en contra del ex fiscal Manuel Guerra: “no hay que descartar la posibilidad de que el ex fiscal también sea investigado, porque está quedando en evidencia que en su momento no cumplió exhaustivamente con su deber de investigar un hecho que a todas luces puede revestir los caracteres de delito. No descarto que pueda iniciarse una investigación en su contra también”.

En cuanto a las diligencias que ya se han realizado en el marco de la querella por negociación incompatible, sostuvo que esperan que “se despache la orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos, que es la competente para estos efectos dentro de la PDI” y que además sean citados a declarar los directamente involucrados “el señor Piñera, su familia y el señor Délano”.

“Creemos que las declaraciones del señor Piñera son particularmente relevantes, porque a todo el país le queda en evidencia que estos negocios que aparentemente son de sus hijos, son del mismo Piñera”, continuó Rendón.

En este contexto, el abogado explicó que “el sentido común nos indica que en primer lugar lo supo el presidente y puede que sus hijos no se hayan enterado mucho de lo que se trataba, uno de ellos aún era estudiante universitario a la hora de celebrarse ese contrato”.

Por último, el querellante se manifestó sobre la defensa que ha levantado el Ejecutivo, al argumentar que los hechos ya fueron juzgados. “Las declaraciones del ex fiscal Guerra, apuntan a que los hechos no fueron investigados, por lo tanto no quedan cubiertos por la excepción de cosa juzgada”, concluyó.